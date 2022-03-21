ستارت إيه دي وفينتشر سوق تستضيفان المنتدى التعريفي للمستثمرين آنجيل رايزينج

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق الدورة السابعة من المنتدى التعريفي للمستثمرين آنجيل رايزينج بالتعاون مع فينتشر سوق، شركة رأس المال الاستثماري المغامر، التي تتخذ من الخليج مقراً لها. وينعقد المؤتمر بشكل افتراضي يومي 22 و23 مارس الجاري تحت شعار التعمق في مجال التقنيات الغذائية.

ويركز في دورته لهذا العام على كيفية الاستفادة من التقنيات الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي.

ويجمع نخبة من أبرز المتحدثين الإقليميين والعالميين في مجالات رأس المال الاستثماري المغامر والتكنولوجيا والتمويل والجهات الأكاديمية والسياسة لمناقشة تحديات وفرص قطاع الأغذية من خلال جلسات مناقشة ودراسات حالة وعروض تقديمية وطرح فرص استثمارية. ويستقبل المنتدى جميع المهتمين بالتعمق في مجال الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة المتخصصة في مجال التقنيات الغذائية.

وتتضمن أجندة الموضوعات التي يناقشها المنتدى إمكانية تتبع مصادر الأغذية وشفافية البيانات والتقنيات الناشئة والنماذج الجديدة لتوزيع الأغذية وتغيرات عادات المستهلكين وبناء منظومة أغذية إقليمية مرنة إلى جانب الجلسات النقاشية للمستثمرين والشركات الناشئة.

وقال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «تشير التوقعات إلى تحقيق قطاع الأغذية العالمي نمواً بنسبة 56% بحلول عام 2050، إلا أن المحاصيل الزراعية انخفضت بنسبة تتراوح بين 10% - 25% نتيجة التغير المناخي. وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي 85% من منتجاتها الغذائية مع التوقعات بتسجيل التعداد السكاني فيها زيادة تتخطى 12 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وانطلاقاً من دور الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المحوري للوجود البشري، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات 2051، يجمع منتدى آنجيل رايزينج صنّاع التغيير ورواد الأعمال والمستثمرين المؤهلين لاستكشاف كيفية الاعتماد على تحقيق الأمن الغذائي في إحداث تأثيرات إيجابية واسعة النطاق بما في ذلك التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر».

ومن جهتها قالت سونيا ويمولر، الشريك المؤسس في فينتشر سوق: «شهدنا من خلال الصندوق الجماعي الواعي التابع لشركتنا التطور المتسارع لمجال الاستثمار الواعي وعلاقات التعاون المذهلة بين المناطق والقطاعات، حيث أسهم في هذا النمو تسارع التحول الرقمي وتوفر التقنيات المتطورة والقيم الأساسية التي يرتكز عليها مؤسسو الجيل الجديد.

وخلال النصف الأول من عام 2021، تخطى قطاع الغذاء والتقنيات الزراعية مستويات التمويل المخصصة له في عام 2020؛ وحسبما أشارت أبحاث شركة برايس ووترهاوس كوبرز مؤخراً، حقق قطاع تقنيات المناخ مبلغ 60 مليار دولار أمريكي من قبل أكثر من 600 شركة ناشئة، بمستوى نمو بلغ 200% على أساس سنوي، هو الأسرع على الإطلاق لهذا القطاع. ويأتي ذلك على خلفية عدد من التحولات المهمة في السياسة الإقليمية.

حيث أعلنت معظم دول مجلس التعاون الخليجي عن أهدافها حول الحياد المناخي لا سيما وأن المؤتمرين القادمين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيُعقدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً في مصر وتليها الإمارات. ويُعد الترابط بين الأمن الغذائي والتكنولوجيا في صميم هذه التوجهات، ويسعدني أن أرحب بمجموعةٍ مميزةٍ من المتحدثين خلال فعالية هذا العام».

وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى كلاً من فهيم القاسمي، الشريك المؤسس في شركة سي فود سوق؛ وإد ماركوم، المدير التنفيذي لصندوق رأس المال العامل؛ وكاثرين فوستر، مديرة وزميلة في مؤسسة اوبن إيرث فاونديشن ومؤسسة سوشال ألفا؛ وهنري جوردن سميث، الرئيس التنفيذي لشركة أجريتيكتشر.

ونيكول روجرز، مؤسسة شركة دروداون فودز؛ وكايو مالوف، مستثمر مبادر واستشاري في مجال الأغذية والزراعة والمدير المساعد في شركة مانولايف؛ وخلود المحمدي، مديرة الشؤون الاستثمارية في معهد مبادرة مستقبل الاستثمار؛ وأندرو ييب، مدير التقنيات الرقمية والابتكار في قطاع الغذاء في نيوم؛ وهتان أحمد، رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

وأنشومان بابنا، الشريك المؤسس في شركة تيرا دو؛ وباتريشيا بوبنر، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية في شركة أوربيليون؛ ورودريجو مالو، الشريك العام في شركة آوتسايزد فينتشرز؛ وفرانسيسكو جارديم، الشريك في إس بي فينتشرز في البرازيل؛ وصوفيا هميش، الشريكة في فيوتشر بوزيتيف كابيتال؛ وماكسيميليان بايد، الشريك في نيوكليس كابيتال.

وبدوره قال هتان أحمد: «نحرص في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية على الاستثمار في رواد الأعمال ودعمهم لإحداث التغيير في العالم. وشهد آنجيل رايزينج نمواً كبيراً جعل منه المنصة الأبرز للمستثمرين في المنطقة، حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز التزامنا تجاه بناء مجتمع من المستثمرين الواعين الراغبين بإحداث تأثير مستدام.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 200 مستثمر من الذين يقومون بالفعل بتنفيذ استثمارات مؤثرة في دول مجلس التعاون الخليجي. ونرحب هذا العام بمركز واعد الرائد في مجال رأس المال الاستثماري المغامر في المملكة العربية السعودية لدعم إحراز التقدم في أجندة الاستثمار المؤثر».

وفي عام 2020، أطلق فريق منتدى آنجيل رايزينج الدورة الأولى من برنامج زمالة المستثمر الواعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو برنامج يستمر على مدى ثمانية أسابيع ليدعم 50 مستثمراً هادفاً يمثلون صناديق المكاتب العائلية ومستثمري القطاع الخاص والمستثمرين المغامرين والمستثمرين الحكوميين والشركات الاستثمارية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي .

والتي تتمتع بالمهارات والأدوات وبيئة الأعمال المواتية لتعزيز الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة التي تركز على إحداث الأثر. وتأتي هذه الدورة بدعم كل من واعد فنتشرز، وحدة رأس المال الاستثماري المغامر في ذراع ريادة الأعمال التابع لأرامكو؛ وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ والبعثة الأمريكية إلى الإمارات؛ وبرعايةٍ من مجموعة البركة وشركة سوما ماتر بوصفهم شركاء القطاع.

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