لايت هاوس يستثمر 27 مليون دولار في منصة «فيرنز إن بيتلز» لابتكار الهدايا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق لايت هاوس للتمويل في الهند على استثماره مبلغ 27 مليون دولار أمريكي في شركة فيرنز إن بيتلز الخاصة المحدودة، وهي أيضاً المنصة المتخصصة في ابتكار الهدايا في الهند.

بدأت رحلتها من متجر أزهار واحد في دلهي، حيث نمت فيرنز إن بيتلز لتصبح أكبر منصة هدايا وأكثرها شهرة في الهند، وساهم هذا في إسعاد أكثر من مليوني عميل سنوياً. تقدم الشركة أكثر من 40000 منتج عبر فئات مختلفة بما في ذلك الكعك والزهور والنباتات والشوكولاته والبضائع الشخصية.

تعمل الشركة من خلال شبكة تضم أكثر من 400 متجر. فيرنز إن بيتلز حاصلة على شهادة امتياز في جميع أنحاء الهند، وتخدم 99 ٪ من رموز PIN الهندية وتوصل غالبية طلباتها في غضون 24 ساعة.

وفي خارج الهند، تمتلك الشركة فروعاً متعددة في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وقطر، وتخطط للتوسع في المملكة العربية السعودية وماليزيا وإندونيسيا والفلبين والمملكة المتحدة قريباً. على الرغم من الاضطرابات التي شهدها العالم خلال فترة جائحة كورونا «كوفيد 19»،.

فقد حافظت الشركة على معدل نمو وصلت نسبته إلى 40٪، كما وتتوقع مبيعات تقارب 600 مليون روبية هندية في السنة المالية الحالية. وستتم إدارة الاستثمار وتقديم المشورة من قبل شركة الخدمات المالية Motilal Oswal.

من جانبه، قال فيكاس جوتجوتيا، المؤسس والمدير الإداري في فيرنز إن بيتلز: الإهداء يرمز إلى «البهجة» وفي فيرنز إن بيتلز، نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ذات قيمة لعملائنا وأحبائهم. وأعرب عن سعادته وثقته بالشراكة مع صندوق لايت هاوس الهندي للتمويل، مع التطلع إلى الاستفادة من رؤاهم العميقة للمستهلكين، والتي تم تطويرها من خلال نهج استثماري مركّز.

فيما يتعلق بهذه الشراكة، قال باوان جاديا، الرئيس التنفيذي لعمليات البيع بالتجزئة والإلكترونية في فيرنز إن بيتلز في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، «للإهداء عبر الإنترنت فروقه الدقيقة التي تميزه بشكل كبير عن فئات من وإلى المستهلك (D2C).

مضيفاً بقوله، بأن تجربة التوصيل تلعب دوراً حاسماً مثل الهدية نفسها تماماً، إن لم يكن أكثر. من خلال جمع التبرعات هذا، نخطط للاستثمار في تحسين أنظمتنا وتقنياتنا لضمان تجربة عملاء فائقة في جميع مناسبات الهدايا».

وأوضح ساشين بهارتيا، الشريك المؤسس في لايت هاوس ادفايزرز قائلاً: «الإهداء يحظى بسوق كبير، ولكنه مجزأ للغاية في الهند. والهدايا عبر الإنترنت لديها فرص واعدة للنمو كونها حظيت بدعم التقنيات الرقمية لتمكين نموها. تمتلك فيرز إن بيتلز جميع الميزات المطلوبة، بما في ذلك العلامة التجارية الرائدة، وشبكة سلسلة التوريد الواسعة ومجموعة التكنولوجيا القوية،وفريق الإدارة المتمرس للاستحواذ على حصة كبيرة من هذا النمو».

لايت هاوس هي شركة أسهم خاصة متمرسة في السوق المتوسطة تركز على نمو الاستثمارات في الهند. تمتلك لايت هاوس أكثر من نصف مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة واستثمرت في أكثر من 25 شركة عبر العلامات التجارية الاستهلاكية والتحول الرقمي والرعاية الصحية، والتصنيع المتخصص.

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