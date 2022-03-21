فنادق في دبي تطرح عروضاً خاصة خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

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طرحت فنادق عاملة في دبي، عروضاً خاصة بشهر رمضان في المطاعم والخيم الرمضانية لوجبات الإفطار والسحور، بهدف زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال.

وأسهمت العروض على الغرف الفندقية في تنشيط القطاع السياحي، خلال الفترة الحالية مع استمرار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تحاول الفنادق توفير منتجات سياحية بأسعار مميزة.

وقال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، إن عطلة الربيع وحلول شهر رمضان الكريم، يعد فرصة مثالية للعائلات سواء من المواطنين أو المقيمين أو السياح، لا سيما مع اعتدال الطقس، الذي يشجع على تنشيط السياحة الداخلية واكتشاف وجهات جديدة في الدولة.

وأضاف: إن الفندق يدعو الزوار لتجربة الإفطار الرمضاني الفاخر، والتعرّف على الأجواء الرمضانية الحافلة بشتى أنواع الضيافة العربية الأصيلة، التي يحتفي بها الفندق خلال رمضان المبارك.

وأضاف: «يعتبر الشهر المُبارك في دولة الإمارات من أروع التجارب التي يمكن أن يحظى بتجربتها زوار الدولة من المواطنين والمقيمين فيها، لذا يحرص فندق ميديا روتانا خلال شهر رمضان من كل عام على إبراز ثقافة الإمارات وتقاليدها في مجال كرم الضيافة العربية الأصيلة وتعزيز عاداتها التراثية الراسخة».

وخلال شهر رمضان المبارك، يدعو الفندق الزوار للاحتفال بالأمسيات وصنع ذكريات مذهلة، والاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق المحلية والعالمية في مطعم «تشانلز»، مع بوفيه الإفطار الرمضاني مصحوباً بالمشروبات الرمضانية المنعشة بسعر 199 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

بجانب الأجواء الرمضانية الأصيلة في «ذا تراس»، والتي تضم قائمة واسعة من الأطباق الشهية ومجموعة مختارة من النكهات وغيرها الكثير.

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