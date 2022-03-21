وفد سوداني يطلع على تجربة «غرفة الشارقة» وخدماتها لمجتمع الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم، وفداً إعلامياً من جمهورية السودان ضم نخبة من صحفيين وصحفيات يمثلون عدداً من كبريات الصحف والمجلات السودانية المرموقة، للتعرف إلى دور الغرفة والاطلاع على تجربتها وخدماتها الريادية لمصلحة مجتمع الأعمال.

وكان في استقبال الوفد الإعلامي السوداني، الذي يزور إمارة الشارقة بتنسيق من مجلس العمل السوداني العامل تحت مظلة الغرفة، محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي قدم لهم شرحاً وافياً عن استراتيجية غرفة الشارقة الجديدة ورؤيتها المتمثلة بأن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية لجميع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية في الإمارة.

وضم الوفد السوداني الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة، والفاضل عمر التوم رئيس مجلس العمل السوداني، وياسر حسن النعيم نائب رئيس مجلس العمل السوداني، إلى جانب عدد من رؤساء تحرير كبرى الصحف السودانية.

وحضر اللقاء عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وجمال سعيد بو زنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهبة المرزوقي رئيسة قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة في غرفة الشارقة.

شريك رئيس

وأعرب محمد أحمد أمين العوضي، عن ترحيبه بالوفد وشكره لمجلس العمل السوداني على تنظيم هذه الزيارة التي من شأنها أن تخدم الجوانب الترويجية والتعريفية بالإمارة، وتسهم في فتح أبواب التواصل والتعاون مع الأشقاء في جمهورية السودان من خلال وسائل الإعلام التي تعد شريكاً رئيساً ولاعباً مهماً في الإسهام في تنمية العلاقات التجارية وتطويرها، عن طريق تسليط الضوء على مجالات الاستثمار وسبل وآليات التعاون المتاحة بين الجانبين.

وأشار العوضي، إلى أهمية الشارقة وجهة استثمارية جاذبة وواعدة، ولا سيما في ضوء تشريعاتها الاستثمارية المرنة، وحزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مختلف الهيئات والجهات الحكومية للمستثمرين الأجانب، عدا عن كونها قوة اقتصادية في ظل إسهامها الكبير في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، إلى جانب أهميتها وجهة سياحية وثقافية مزدهرة، الأمر الذي أهلها لتكون بيئة أعمال متميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومحوراً تجارياً رئيساً في المنطقة، تستفيد من موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، ومن إطلالتها المباشرة على الخليج العربي والمحيط الهندي.

مكانة واسعة

من جانبه أعرب الوفد الإعلامي السوداني، عن إعجابه بما شاهده من تقدم في إمارة الشارقة طال مختلف مرافقها وقطاعاتها، منوهين بمستوى التطور الذي تتميز به غرفة الشارقة، وأكدوا أنها ستحظى بمكانة واسعة في تقاريرهم الإعلامية التي سيعدونها عن الإمارة عقب عودتهم إلى بلادهم، للإسهام في فتح آفاق تعاون جديدة وفرص لتوثيق التعاون المشترك في العديد من المجالات الاستثمارية، مثمنين دور غرفة الشارقة في دفع وتنمية العمل الاقتصادي المشترك لدى البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء وجه المدير العام لغرفة الشارقة الدعوة للوفد السوداني لزيارة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ستنطلق فعالياته يوم 23 مارس الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

كما تجول الوفد في مختلف مرافق الغرفة وفي المعرض الدائم للصناعات المحلية، إذ تعرفوا إلى تاريخ الغرفة وإداراتها وفروعها، وأنشطتها، والخدمات التي تقدمها إلى منتسبيها، وسعيها الدؤوب للإسهام في تعزيز المكانة الاقتصادية الرائدة لإمارة الشارقة مركزاً إقليمياً في خريطة التجارة الدولية، وبما يدعم جهود الدولة ويرسخ موقعها الاقتصادي المهم على الساحة العالمية ويعزز جاذبيتها للاستثمار.

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