«شعاع كابيتال» تستحوذ على حصة أغلبية بشركة «سوق المال» للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شعاع كابيتال، منصة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة نجاحها باستكمال مشروع استثمار استراتيجي في شركة سوق المال وهي شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. وسيوفر هذا الاستثمار رأس المال اللازم للنمو، مما يسمح لـ«سوق المال» بتنفيذ خطة نمو طموحة خلال الـ24 شهراً القادمة.

وعقب الاستثمار؛ ستواصل أمبارين موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوق المال، قيادة أعمال الشركة والإشراف على توسيع خدماتها. وتنضم «شعاع» إلى المستثمرين الاستراتيجيين الحاليين في الشركة وهم «الرياض المالية» والموقع الإلكتروني المتخصص بالمقارنة GoCompare في المملكة المتحدة، واللذان سيظلان مساهمين في «سوق المال».

ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية «شعاع كابيتال» الرامية لزيادة عروضها الرقمية وتعزيز فرص الاستثمار والتمويل الشخصي التي توفرها للمستهلك.

كما تتماشى هذه الرؤية في الوقت ذاته مع خطة النمو المستقبلي لشركة «سوق المال» التي تتطلع إلى تعزيز عروضها وتطوير منصة إدارة مالية شخصية تشمل جانبي التثقيف والتوعية المالية.

وأطلقت «سوق المال» العام الماضي أول برنامج تثقيف مالي للموظفين من خلال برنامجها MoneyDoctor الأول من نوعه في المنطقة فيما يتعلق بتمثيل صوت العميل لدى المؤسسات المالية. ويجسد هذا البرنامج الخطوة الأولى على طريق تحقيق رؤية الشركة المتمثلة بالسماح للعملاء بتثقيف أنفسهم، والحصول على موافقة فورية مسبقة على منتجاتهم الائتمانية، وتتبع عملية إنفاقهم، وتنمية ثرواتهم، وكل ذلك عبر منصة واحدة.

وتقدم شركات مثل «ماجد الفطيم» و«كريم» و«شركة الإمارات لتموين الطائرات» حالياً برنامج MoneyDoctor لموظفيها انطلاقاً من إيمانها بالدور الجوهري للصحة المالية في ضمان سلامة وراحة الموظف عموماً.

وتندرج القضايا المالية بين أبرز أسباب التوتر وانخفاض الإنتاجية في بيئة العمل. وفيما نخرج حالياً من عامين من الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، أصبحت الصحة المالية أكثر أهمية بالنسبة للموظفين فضلاً عن كونها عاملاً مهماً يتعين على الرؤساء التنفيذيين مراعاته للحفاظ على سلامة وراحة الموظفين.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام ورئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى «شعاع كابيتال»: متحمسون للانضمام إلى «سوق المال» وأمبارين موسى في السعي للتحول إلى منصة تفاعلية لإدارة خدمات التمويل الشخصي.

ونؤمن بأن «سوق المال» وذراع التثقيف المالي لديها قادران على تمكين العملاء من فهم وإدارة وتنمية مواردهم المالية بطريقة أفضل. و«شعاع كابيتال» مؤهلة بالشكل الأمثل لدعم وصول الشركة إلى مجموعات جديدة من رأس المال والمنتجات والأهم من ذلك كله، إلى المعرفة.

وقالت أمبارين موسى: تمنح عملية الاستحواذ شركة «سوق المال» ما تحتاجه اليوم للارتقاء بمسيرة نموها. ولا يسعنا الانتظار حتى نرى ما يمكننا إنجازه مع شريك مهم مثل «شعاع كابيتال». ودافع الشركتين إلى رقمنة الخدمات المالية هو الذي أنتج هذه الشراكة وتوفير الموارد والمواهب والأموال اللازمة لاستغلال الإمكانات الكامنة لقطاع التثقيف المالي.

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