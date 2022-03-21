90 % من تجار سوق الحراج بالشارقة يعرضون سياراتهم عبر منصة وتطبيق «شراي»

المصدر: الثلاثاء- البيان

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أعلنت إدارة سوق الحراج بالشارقة، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أن 90% من تجار السيارات بسوق الحراج بالشارقة يعرضون سياراتهم عبر منصة وتطبيق «شراي» الذكي، تحقيقاً لخططها الاستراتيجية لمواكبة التحول الرقمي في الإمارة، وبهدف الاستفادة من الخدمات الذكية التي يقدمها التطبيق والوصول إلى نطاق واسع من المتعاملين والزبائن من السوق المحلية والعالمية.

ويعرض تطبيق «شراي» الذكي للزبائن والمتعاملين أكثر من 5000 سيارة للبيع عبر منصته، ليسهل عليهم القدرة على شراء واختيار السيارة التي يرغبون في اقتنائها بسهولة ويسر، وضمن منظومة عمل وأسس مبتكرة ومتطورة، إذ نشّط التطبيق التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي كافة، مؤكدة أن عمليات المبيعات التقليدية والتجارة الإلكترونية، يكمل كل منها الآخر.

وقال سعيد السويدي، مدير سوق الحراج: يأتي تطبيق «شراي» الذكي في إطار تعزيز وإبراز جهود سوق الحراج في الشارقة، في مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها، والتي تدعم أصحاب المعارض وتساعدهم على الاستفادة من التطور التكنولوجي والرقمي وتسهل عليهم عمليات بيع وشراء السيارات، والوصول إلى المتعاملين والزبائن من مختلف الأسواق العربية والعالمية، وفق أفضل المعايير والتقنيات المستخدمة عالمياً.

وأضاف: منصة «شراي» ستعود بالنفع على تجار سوق الحراج، وذلك لكونها منصة عالمية متميزة لتجارة السيارات والتي تمكنت منذ انطلاقها من جذب آلاف المتعاملين والتجار من داخل الدولة وخارجها، نظراً لما توفره من خدمات وتسهيلات متنوعة، من شأنها بناء وتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام لإمارة الشارقة قائم على الابتكار والتطوير، وبما يسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة تعزز من التطور الاقتصادي للإمارة.

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