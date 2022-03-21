مبادلة للبترول تعلن بدء تدفق الغاز من حقل «بيجاجا» في ماليزيا

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مبادلة للبترول، الشركة الدولية للطاقة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بدء تدفق الغاز من حقل «بيجاجا» للغاز، الواقع في القطعة (SK 320) قبالة السواحل الماليزية.

ويمثل هذا الإنجاز، تتويجاً آمناً وناجحاً للمشروع، خلال فترة اجتازت فيها مبادلة للبترول، بنجاح، التحديات الكثيرة التي فرضتها الجائحة.

ونظراً لكونه مشروعاً استراتيجياً رئيساً لرفد قطاع الطاقة المحلي، سيكون «بيجاجا» حقل الإنتاج الرئيس، لتزويد «مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال» بالغاز، الكائن في بلدة «بنتولو» الساحلية بولاية «ساراواك» في ماليزيا.

وقال منصور آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: نجاح إنجاز حقل بيجاجا للغاز، يعد علامة فارقة لنا جميعاً، فقد تمكنا من نقل هذا المشروع من مرحلة الاستكشاف إلى التطوير.

ومن ثم للإنتاج، بدعم من إدارة البترول الماليزية، شركة بتروناس وشركائنا ومقاولينا. ونؤكد التزامنا كمزود للطاقة، من خلال تركيزنا الاستراتيجي على الغاز كوقود رئيس لتحول الطاقة، ما يعكس طموحنا كمستثمر طويل الأجل، وشريك استراتيجي في قطاع الطاقة.

وقال محمد فيروز أسنان نائب الرئيس في إدارة البترول الماليزية- شركة بتروناس: نهنئ مبادلة للبترول وشركاءها، على تحقيق هذا الإنجاز المهم، نظراً لما يتمتع به حقل «بيجاجا» من إمكانات عالية، تمكنه من المساهمة في تأمين إمدادات الغاز الماليزية لعدة عقود قادمة.

ويعكس هذا المشروع، الذي اتخذ قراره الاستثماري النهائي، في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية في عام 2018، ثقة المستثمرين في قطاع الاستكشاف والإنتاج الماليزي. كما أثبت النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد، مرونته من خلال النجاح في إتمام عمليات تصميم وتصنيع المنصة، خلال ذروة جائحة كوفيد 19.

توجد مبادلة للبترول في ماليزيا منذ 2010، وهي المشغل لقطعة (SK 320)، بحصة تبلغ 55 %، وتمتلك شركة «بتروناس كاريغالي»، التابعة لشركة بتروناس، حصة تبلغ 25 %، بينما تؤول النسبة المتبقية البالغة، 20 %، لشركة «ساراواك شل بيرهاد».

ويقع حقل «بيجاجا» للغاز، في مقاطعة لوكونيا المركزية، قبالة سواحل ولاية ساراوك، على عمق 108 أمتار من المياه. خلال تطوير المشروع، تم تصميم وإنشاء منصة معالجة مركزية متكاملة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 550 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

إضافة إلى المكثفات. وسيتم نقل الغاز المنتج إلى مجمع بتروناس للغاز الطبيعي المسال في بينتولو، من خلال خط أنابيب بحرية جديدة، طولها 4 كيلومترات، الذي تم ربطه بشبكة أنابيب الغاز البحرية الحالية في بينتولو.

وتم تشييد المنصة البحرية، خلال ذروة تفشي الوباء في ماليزيا. وتلا ذلك عمليات الحفر، ومن ثم اكتملت عملية تعويم وتركيب منصة المعالجة المركزية المتكاملة بأمان، في أغسطس 2021.

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