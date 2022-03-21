بنك الفجيرة الوطني يؤكد التزامه بدعم تسهيل التجارة

المصدر: دبي- البيان

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شارك بنك الفجيرة الوطني في فعاليات قمة تسهيل التجارة العالمية 2022، والتي عُقدت مؤخراً في غرفة دبي، واستمرت أسبوعاً، بحضور فعلي وافتراضي لعدد من كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

ونظمت غرفة التجارة الدولية هذا الحدث، الذي جمع بنك الفجيرة الوطني، والجهات الفاعلة في تسهيل التجارة الدولية والتمويل، حيث أتاحت المشاركة في النقاشات وإلقاء الضوء على التطورات والقضايا القانونية والتقنية، التي تؤثر على التجارة الدولية والتمويل، وتؤكد مشاركة بنك الفجيرة الوطني في الفعالية التزامه تجاه القطاع المصرفي، وبدعم تسهيل التجارة العالمية.

وناقش مادهافان ثوبال، مسؤول الخدمات التجارية في بنك الفجيرة الوطني، وعضو حلقة النقاش في مؤتمر معهد القوانين والممارسات المصرفية الدولية، القضايا المتعلقة بخطاب الاعتماد المستندي الضامن وضمانات الطلب، وتولى الدكتور جوزيف جورج، رئيس نظام المعلومات والتكنولوجيا في بنك الفجيرة الوطني، إدارة النقاش حول التحول التجاري من خلال التكنولوجيا.

وتبرز مشاركة البنك في المؤتمر مكانته كشريك مالي خبير في التمويل التجاري في الشرق الأوسط. وتكتسب الفعالية أهمية كبيرة بالنسبة إلى البنك، الذي يسعى لدعم منظومة تمويل التجارة في الإمارات وتقديم حلول فعالة ومستدامة، من خلال التحول الرقمي.

وشارك بنك الفجيرة الوطني العام الماضي أيضاً في إطلاق UAE Trade Connect على مستوى الدولة، وهي منصة التجارة الرقمية القائمة على استخدام تقنيات البلوك تشين في العمليات المصرفية التجارية، والتي شاركت في إنشائها شركة «اتصالات ديجيتال»، وسبعة بنوك أخرى، وتهدف هذه المنصة إلى مساعدة المؤسسات المالية على مكافحة الاحتيال والازدواجية ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتمويل التجاري.

ويعتبر هذا الحل من الخطوات الرئيسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والكفاءة وتعزيز مرونة النظام المالي، والذي يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات القائمة على استخدام تقنيات مستقبلية مثل البلوك تشين لتمكين النمو الاقتصادي.

وأتاحت قمة تمويل التجارة العالمية هذا العام المشاركة في نقاشات حول تحديات سلسلة الأمداد والتحول الرقمي والاستدامة، بالإضافة إلى فرص ربط عالم التجارة وصياغة شكل المستقبل، واختتمت غرفة التجارة الدولية الحدث بجائزة أفضل عرض رقمي لقمة تسهيل التجارة العالمية 2022، حيث تنافست شركات التكنولوجيا المالية في تحدي غرفة التجارة الدولية الرقمي لإحداث تحوّل في التجارة.

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