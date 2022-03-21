أدنوك توسع شراكاتها الاستراتيجية في قطاع الهيدروجين مع شركات ألمانية

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات دراسات مشتركة مع شركات ألمانية رائدة بهدف تعزيز وتسريع التعاون في مجال الهيدروجين النظيف.

جاء التوقيع على الاتفاقيات خلال زيارة معالي الدكتور روبرت هابيك، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في الحكومة الألمانية الاتحادية، إلى دولة الإمارات والتي تؤكد على علاقات الشراكة الراسخة في قطاع الطاقة بين البلدين الصديقين، وجهود فريق العمل الوزاري الإماراتي الألماني لدعم التعاون في مجال الهيدروجين الذي تم تأسيسه في نوفمبر 2021.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون في مختلف المجالات الحيوية مع دول العالم، تمتلك دولة الإمارات علاقات ثنائية متميزة وراسخة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وتربطنا شراكات متنامية في مجال الطاقة النظيفة تسهم في تمكين وتسريع التحول العالمي بقطاع الطاقة الذي يعد من القطاعات الحيوية، حيث تنفذ أدنوك خططاً طموحة للنمو والتوسع في مجال الهيدروجين النظيف، والتي تُعد من الوسائل الرئيسية للحّد من الانبعاثات .. وستسهم الاتفاقيات التي وقعناها اليوم في تعزيز مكانة أدنوك كمورّد موثوق للهيدروجين النظيف لدول أوروبا، وتبذل أدنوك كذلك جهوداً كبيرة لتلبية الطلب على الهيدروجين النظيف في آسيا .. ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركاء لديهم نفس الرؤى والأهداف لتنفيذ مبادرات ومشاريع تسهم في تزويد العالم باحتياجاته من الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وتعد أدنوك من الشركات الرائدة في إنتاج الهيدروجين وتعمل على تنفيذ خطط طموحة لزيادة إنتاجها من الهيدروجين النظيف بشكل كبير، حيث تواصل ترسيخ مكانتها في أسواق آسيا سريعة النمو في مجال الهيدروجين النظيف، خاصة في اليابان وكوريا الجنوبية .. كما صدّرت أدنوك عدة شحنات تجريبية للأمونيا منخفضة الكربون لاستخدامها المحتمل في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية.

وتخطط أدنوك أيضاً لدخول أسواق أوروبا عبر ألمانيا، حيث تعمل على تسريع تنفيذ خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين لدولة الامارات، والتي ترى في ألمانيا سوقاً رئيسية للتصدير لتلبية أهدافها المتمثلة في توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات هذا البلد من الهيدروجين النظيف المستورد.

ووفقاً للاستراتيجية الألمانية للهيدروجين التي تهدف لخفض الانبعاثات، من المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين النظيف إلى 3 ملايين طن متري سنوياً بحلول عام 2030، مع توفير حوالي 60% من هذه الكمية عن طريق الاستيراد، مع احتمال ارتفاع الطلب على هذه المادة في ألمانيا إلى أكثر من 11 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2050.

وأكد معالي الدكتور روبرت هابيك أهمية التعاون الإماراتي الألماني للمضي قدمًا في العمل المناخي، وقال: إن التوسع السريع في سلاسل توريد الهيدروجين أمر أساسي لانتقالنا إلى الطاقة المستدامة وتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع التزاماتنا بموجب اتفاقية باريس .. وتمثل اتفاقيات اليوم خطوة مهمة نحو تلبية طموحاتنا للعمل المناخي.

وخلال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني إلى دولة الإمارات، تم توقيع اتفاقيات بين أدنوك وعدد من الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون في مشتقات الهيدروجين منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، بما في ذلك شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون من دولة الإمارات في عام 2022 لاستخدامها في تطبيقات متنوعة في ألمانيا.

وستوفر أدنوك لشركائها في ألمانيا أمونيا منخفضة الكربون من مصنع "فرتيل" التابع لشركة "فرتيجلوب"، المشروع المشترك بين أدنوك و"أو سي آي" والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والواقع في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

وتمثل مبيعات الأمونيا تقدماً كبيراً في تنفيذ خطط أبوظبي لزيادة قدراتها الإنتاجية من الأمونيا الزرقاء، والتي من المتوقع أن تشمل تنفيذ برنامج منخفض التكلفة لزيادة الإنتاج في مصنع "فرتيل".

وتعمل أدنوك وشركاؤها كذلك على تنفيذ استثمارات لتطوير مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء ضمن منظومة "تعزيز" في الرويس بسعة إنتاجية تبلغ مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الزرقاء ويخضع ذلك للحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، كما تستكشف أدنوك وشركاؤها أيضاً الفرص المتعددة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وخلال زيارة وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني، تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين أدنوك ومجموعة موانئ أبوظبي و(اتش اتش إل ايه)، الشركة المشغلة لميناء هامبورغ وغيره من الموانئ المتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن البحري ونقل الحاويات، تهدف لدعم تحقيق طموحات هامبورغ في أن تصبح مركزاً لاستيراد الهيدروجين في ألمانيا.

ووقعت أدنوك كذلك اتفاقية دراسة مشتركة مع شركتي "هيدروجينيوس و"يونيبر" الألمانيتين، وشركة "جيرا" اليابانية لاستكشاف فرص التعاون المحتمل في مجال نقل الهيدروجين بين دولة الإمارات وألمانيا باستخدام السوائل العضوية الحاملة للهيدروجين (LOHC).

وبموجب الاتفاقية، يستكشف الأطراف فرص زيادة قدرات التقنية المستخدمة حالياً لنقل الهيدروجين باستخدام السوائل العضويه الحاملة له (LOHC) للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على وسائل نقل الهيدروجين.

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