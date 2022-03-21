الحكومة المصرية تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو رسمياً

المصدر: البيان

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو.

وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة.

وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما.

ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.

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