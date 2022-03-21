«مُبادلة» تعتزم استثمار 1.4 مليار درهم في «سيتي فايبر»

المصدر: دبي- سيد صالح

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تعتزم شركة مُبادلة للاستثمار ضخ 300 مليون جنيه إسترليني «395 مليون دولار» 1.44 مليار درهم كاستثمار في «سيتي فايبر» البريطانية، المتخصصة في تزويد خدمات البنية التحتية المُتعلقة بشبكات الاتصال ذات النطاق العريض، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» ، نقلاً عن مصدر مُطلع.

وتُعد «سيتي فايبر» أكبر شركة بريطانية مُستقلة مزودة للألياف المُستخدمة في شبكات الاتصالات.

وأفادت الوكالة بأن «مُبادلة» ستُعلن عن هذا الاستثمار في وقت قريب. وأضافت الوكالة أن هذا الاستثمار من جانب «مُبادلة» يرفع قيمة التمويل الذي حصلت عليه «سيتي فايبر» في غضون فترة الــ 6 أشهر الأخيرة إلى ما يتجاوز 1.4 مليار جنيه إسترليني «1.85 مليار دولار».

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