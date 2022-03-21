شركات ومصارف الإمارات الأعلى في التوزيعات إقليمياً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي» أن إجمالي التوزيعات النقدية لـ«51» شركة مدرجة في أسواق المال المحلية تجاوز 41 مليار درهم عن 2021، لتبقى الشركات والمصارف الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب المسح، وصل إجمالي توزيعات 31 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لقرابة 32 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات 20 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 9.1 مليارات درهم.

ويرى الخبراء والمحللون أن التوزيعات النقدية هي بمثابة مؤشر مهم للمستثمرين للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، فضلاً عن كونها ملاذاً آمناً لهم، وأحد أهم محركات الأسواق.

وحلّت شركة «اتصالات» في الصدارة من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات بنحو 6.95 مليارات درهم، ما يعادل 80 فلساً للسهم الواحد نصفها تم إقرارها للنصف الأول من العام الماضي، فيما لا يزال النصف الثاني رهن الموافقة، ثم «بنك أبوظبي الأول» بنحو 5.35 مليارات درهم بما يعادل 49 فلساً للسهم، إلى جانب توزيعات أسهم مجانية بقيمة 2.29 مليار درهم، ثم «طاقة» 3.35 مليارات درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» 3.15 مليارات درهم، و«أدنوك للتوزيع» 2.57 مليار درهم، وفي المركز السادس جاءت «أدنوك للحفر» بإجمالي توزيعات 2.52 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي» 1.8 مليار درهم، ثم «فيرتيغلوب» 1.25 مليار درهم، يليها «الدار العقارية» 1.17 مليار درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» 1.13 مليار درهم.

ولا يزال هناك العديد من الشركات لم تفصح حتى وقتنا الراهن عن توزيعاتها النقدية للعام الماضي، حيث من المتوقع أن ترتفع القيمة الإجمالية للتوزيعات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع توالي إفصاح الشركات عن مقترحاتها، كذلك فإن الكثير من هذه التوزيعات قد تم إقرارها من الجمعيات العمومية، فيما لا يزال بعضها مقترحاً في انتظار المصادقة عليها، خلال الفترة المقبلة.

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