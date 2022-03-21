44.8 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حلت الإمارات ضمن قائمة الدول الثلاثين الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، واحتلت المرتبة «29» عالمياً في يناير 2022.

ووفق بيانات الخزانة الأمريكية ارتفعت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية إلى نحو 44.8 مليار دولار في يناير بزيادة 32.5% على أساس سنوي مقارنة بنحو 33.8 مليار دولار في يناير 2021، فيما بقيت مستقرة علي أساس شهري مع بلوغ 44.8 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، فيما تصدرت السعودية بنحو 119.4 مليار دولار، تليها الكويت بنحو 50.6 مليار دولار. وعالمياً تصدرت اليابان بحيازة 1.3 تريليون دولار ثم الصين بنحو 1.06 تريليون دولار، يتبعهما المملكة المتحدة بنحو 608.8 مليارات دولار.

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