استطلاع "البيان": تغيير الرقم السري لبطاقات الصراف الآلى خيار نادر

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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ذكر 82% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و86% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» أنهم نادراً ما يقومون بتغيير الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي ATM الخاصة بهم، والذي يوصي الخبراء بضرورة تغييره ما بين 2 إلى 4 أشهر.

وقال خبراء في الأمن الإلكتروني: إن أجهزة الصراف الآلي والتقنيات المتطورة التي توفرها البنوك في الإمارات تسمح بتغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة الصراف الآلي من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بسهولة على المواقع الإلكترونية للبنوك، وكذلك تطبيقات الصيرفة الذكية، بالإضافة إلى إمكانية تغيير الرقم بشكل شخصي من خلال الفروع، لافتين إلى أن البنوك الإماراتية توفر أعلى درجات التحقق من هوية عملاء الصيرفة الإلكترونية من دون التأثير على سلاسة الاستخدام.

وقال توني زبانة مدير هندسة النظم في «فورتينت» المتخصصة بأمن المعلومات: من المهم تبني موقف أمني جيد عندما يتعلق الأمر ببطاقات الصراف الآلي، وأن نحرص دائماً على عدم مشاركة الرقم الخاص بالصراف الآلي مع أي شخص أو عبر قنوات غير موثوق بها، أو أن يتم الاحتفاظ بالرقم في مساحة تخزين غير خاضعة للرقابة.

وأضاف: «من المهم أيضاً عدم استخدام رمز PIN بسيط سهل التخمين، والأهم من ذلك تغيير هذا الرمز بشكل متكرر للمساعدة في مكافحة تسرب المعلومات المحتمل».

توعية العملاء

وقال سمير باشا المستشار الأمني في شركة «تشيك بوينت»: إن المؤسسات المصرفية استثمرت بشكل ملحوظ في برامج توعية العملاء لتقليل المخاطر المرتبطة برقم الصراف الآلي للعميل، وللأسف لا تزال المخاطر عالية جداً، حيث لم يتم العثور على أرضية وسطى بين التعزيز التكنولوجي من جهة، وتخفيف المخاطر المرتبطة بالعميل بسيط الخبرة من جهة أخرى.

وأضاف: «كل فرد مسؤول عن حماية رقم التعريف الشخصي الخاص به واتباع قواعد الأمان لحماية رقم التعريف الشخصي الخاص بأجهزة الصراف الآلي، مثل وضع رقم تعريف شخصي معقد لا يمكن تخمينه بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور، وعدم الإفصاح مطلقاً عن الرقم لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف، وإبلاغ البنك على الفور في حال تم الإفصاح عن الرقم بشكل عرضي، بالإضافة إلى تغيير رقم التعريف الشخصي لجهاز الصراف الآلي مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر».

كلمات قوية

وقال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة F5: «إن الإمارات تتبع التوجه العالمي في مجال التوعية بشأن أهمية استخدام كلمات مرور قوية، وتشجع معظم المؤسسات في الإمارات هذه الممارسة من خلال عدم السماح للعملاء باستخدام كلمات مرور سهلة، ومع ذلك، كما هو الحال في البلدان الأخرى، يميل الناس إلى الشعور بالرضا عن النفس. لا يغير معظم الأشخاص كلمة المرور الخاصة بالصراف الآلي بانتظام بما يكفي، كما يستخدم العديد من الأشخاص كلمة المرور نفسها لخدمات متنوعة، وهو أمر سيئ، حيث إنه يمكّن المخترقين والهاكرز من الدخول إلى عدد من الخدمات أو الحسابات بعد اختراق كلمة مرور واحدة».

مستوى الحماية

ونصح حيدر باشا، الرئيس التنفيذي للأمن في بالو ألتو نتوركس، بتغيير كلمات المرور بشكل متكرر كل شهرين، ويستحسن أيضاً استخدام كلمات مرور مختلفة ومعقدة لكل حساب على حدة، إلى جانب تطبيق ميزة توثيق الدخول بعوامل متعددة لتعزيز مستوى الحماية. وأضاف: «وبالنظر إلى المستقبل، سنبقى نرى مبادرات لاستبدال المصادقة بالاعتماد على كلمات المرور تدريجياً في ضوء مساعي الشركات للنأي عن الاعتماد على كلمات المرور، ومن أمثلة ذلك آلية الدخول بدون كلمات مرور، التي أطلقتها آبل ومايكروسوفت».

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