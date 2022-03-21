%64 من المتسوقين يريدون تجربة علامات جديدة

المصدر: دبي - البيان

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يستقبل ما يقرب من ملياري شخص على مستوى العالم كل عام شهر رمضان المبارك بمزيد من الحفاوة والترحاب، حيث تبرز مظاهر الاحتفاء بالشهر الفضيل قبل حلوله وخلاله وفي العيد. كما يرتفع مستوى الود والتواصل بين العائلات والأصدقاء، ويعد التسوق جزءاً كبيراً من تلك المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة الخاصة، والتي تقدم للمتسوقين فرصة لاستكشاف أشياء جديدة عبر الحدود.

ولمزيد من فهم توجهات المتسوقين خلال شهر رمضان المبارك، قامت شركة «فيسبوك أي كيو» التابعة لـ«ميتا» والمتخصصة في توفير الرؤى والأبحاث بالتعاون مع «YouGov» الشركة المتخصصة في توفير البيانات واستطلاع الآراء حول العالم، بالكشف عن نتائج بحث تم إجراؤه في رمضان 1442 - 2021 بعنوان «دراسة رمضان والعيد»، شمل أكثر من 13 ألف مشارك في تسع دول، من بينها الإمارات والسعودية ومصر.

وأظهر البحث أن نحو 64% من المتسوقين في الإمارات كانوا متحمسين لتجربة علامات تجارية ومنتجات جديدة من خارج حدودهم، مع وجود احتمال قيام 55% منهم بالشراء من الخارج خلال شهر رمضان والعيد، إذا ما كانت الإعلانات تتعلق بأنشطة التسوق الخاصة بهاتين المناسبتين المهمتين.

وأكدت الدراسة أن المستهلكين ينفقون خلال شهر رمضان على المشتريات عبر الحدود، أكثر مما فعلوا في السنوات السابقة، وأنهم يتسوقون عبر مجموعة من الفئات المختلفة.

وأعرب 67% من المستهلكين في دولة الإمارات عن انفتاحهم للحصول على المنتجات التي يتم شحنها من الخارج من علامات تجارية في قطاع مبيعات بالتجزئة، وفئة السلع الاستهلاكية المعبأة (46%)، تليها العلامات التجارية التقنية /‏‏ الاتصالات (28%) والعلامات التجارية الترفيهية (25%) والسفر (12%).

وقال فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ميتا»: «يعد التسوق وتبادل الهدايا من أبرز مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان، ويبدو ذلك جلياً من خلال تغير العادات اليومية التي تجعل المتسوقين منفتحين أكثر من المعتاد لاكتشاف علامات تجارية ومنتجات جديدة، مما يوجد فرصة فريدة للشركات للوصول إلى المتسوقين عبر الحدود الذين يتطلعون إلى اكتشاف المنتجات التي يحبونها.

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