نخبة سيريانية عالمية تشارك في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات 2022

المصدر: دبي- البيان

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ينطلق معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الفعالية الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غداً (الاثنين 21 مارس) بمشاركة مجموعة من القادة الحكوميين ونخبة من الخبراء الدوليين وكبار شركات الأمن السيبراني في العالم، للمساهمة في تحديد أجندات الأمن السيبراني في المنطقة.

وينعقد جيسيك في مركز دبي التجاري العالمي بين 21-23 مارس، حيث يستضيف أكثر من 300 جهة عارضة إلى جانب ما يزيد على 10 آلاف من المختصين العاملين في المجال وقادة الأعمال وصناع التغيير من أكثر من 70 دولة. ويوفر "جيسيك" أكبر منصات الأمن السيبراني في المنطقة وأكثرها شمولاً، والتي تشهد مشاركة أكثر من 200 متحدّث رفيع المستوى، بمن فيهم قادة الأمن السيبراني الوطني ورواد التكنولوجيا وصنّاع السياسات والباحثون والمسؤولون الأمنيون.

كما يستضيف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات المؤتمر العالمي للأمن السيبراني، الاجتماع السنوي، الذي يهدف إلى توحيد الجهود على الصعيد المحلي والوطني والعالمي في مختلف القطاعات، ويسهم بتشكيل استراتيجيات الأمن، والدفاع الوطنية لمواجهة التهديدات المتصاعدة، إضافة إلى العديد من ورشات التدريب للعاملين في هذا القطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «يسرّ مجلس الأمن السيبراني في الإمارات استضافة المؤتمر العالمي للأمن السيبراني، ودعم الفعالية الأبرز في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «جيسيك جلوبال 2022»، ونتطلّع إلى قيادة حوارات بناءة حول الممارسات الفعالة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والأمن السيبراني، بهدف تعزيز أوجه التعاون الدولي ومشاركة المعلومات والتبادل المعرفي، للارتقاء بقطاع الأمن السيبراني في المنطقة».

وتتوزّع فعاليات المؤتمر التي تمتد لثلاثة أيام هذا العام على خمس مراحل، بما فيها مرحلة النشاطات الحكومية، التي يستضيفها مركز دبي للأمن الإلكتروني، إضافة إلى تتبع أداء المحتوى في مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية والاتصالات والبنى التحتية الحيوية والتمويل.

بدوره، صرّح يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: نتطلع هذا العام إلى مشاركتنا في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، حيث نستعرض بصفتنا الشريك الرسمي للأمن السيبراني أحدث مبادرات المركز، التي تنسجم مع أهداف قيادتنا الحكيمة والرامية إلى جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء السيبراني. وتسهم هذه الخطوة في حماية الحلول المستقبلية ودعم التقدم التكنولوجي والتحول الذكي في دبي، فضلاً عن تعزيز مسيرة المركز لتحقيق مزيد من الإنجازات على نطاق عالمي في قطاع الأمن السيبراني.

وفي إطار المبادرة الوطنية «تصدي الثغرات» التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، يشارك 100 خبير اختراق أخلاقي في مبادرة GISEC Bug Bounty لاختراق مجموعة من الثغرات البرمجية والتعرّف عليها وإصلاحها ضمن عدة سيناريوهات وأطر برمجية مختلفة، تتضمن السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وطائرات الدرون.

وعبّرت شركة يوجوشا المنظمة لأنشطة البرنامج الخاص بالمبادرة وبالتعاون مع معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) ومركز دبي التجاري العالمي، عن حماسها حيال نتيجة تعاون خبراء الاختراق، حيث أشار ياسر كزار، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة: يسعدنا الإعلان عن مشاركة يوجوشا في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، الفعالية الأكثر تأثيراً في مجال الأمن السيبراني هذا العام، حيث يستعرض خبراء الأمن السيبراني لدينا كيفية القضاء على نقاط الضعف، من خلال تسليط الضوء على مزايا منصة الاختبار الأمني للشركات. وننظم خلال المعرض أول فعالية مباشرة للتصدي للثغرات في الإمارات، والتي تجمع خبراء اختراق من جميع أنحاء العالم لاختبار مستويات الأمن في الكيانات الحساسة والهامة. كما نسعى إلى المساهمة في تشكيل أفضل مجتمع من خبراء الاختراق وإعداد الجيل القادم من خبراء الإنترنت.

ويشارك في المعرض عددٌ كبير من الأجنحة الوطنية، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في القطاع بما فيها مايكروسوفت وهواوي وسباير سلوشنز، فضلاً عن جهاتٍ تشارك للمرة الأولى مثل أمازون ويب سيرفسز وسيسكو سكيورتي وهانيويل وتشيكبوينت والكثير غيرها.

ويستقبل معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) الزوار والجهات العارضة من جميع أنحاء العالم، ويركز هذا العام على موضوع رئيسي بعنوان »تمكين مستقبل الأمن السيبراني: تعزيز مستويات الفعالية والأمان". يمكن للزوار والجهات العارضة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني https://www.gisec.ae/، علماً أن التسجيل غير متوفر في موقع الفعالية.

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