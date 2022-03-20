«ديجيتال بلانتس» تحصد جائزة «التميز والجودة» في التحول الرقمي لعام 2021

المصدر: القاهرة – البيان

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حصدت «ديجيتال بلانتس» (Digital Planets)، إحدى أهم شركات التحول الرقمي وأمن المعلومات، جائزة «التميز والجودة» من قِبل المؤتمر الدولي للتميز والجودة في دورته التاسعة والتي انعقدت في القاهرة لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيراً في مختلف مجالات الحياه لعام 2021 بتنظيم من مؤسسة دايموند بيراميد العالمية بدبي.

وكرمت اللجنة العليا للمؤتمر برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم، المهندس أحمد حنفي المؤسس والمدير التنفيذي لشركه «ديجيتال بلانتس» - أحد أهم الرواد في مجال التحول الرقمي في مصر والعالم - ضمن عدد من الشخصيات المهمة والتي لها تأثير إيجابي في المجتمع بمختلف المجالات، كأفضل شركة في مجال التحول الرقمي لعام 2021 وذلك تقديراً لما حققته الشركة في مجال التحول الرقمي من إنجازات منذ توليه منصبه والتي ارتكزت على تقديم حلول رقمية تساعد العملاء على مواجهة التحديات في مجال التحول الرقمي، كما تم منحه الدكتوراه الفخرية في ريادة الأعمال من الجامعة الفرنسية للعلوم.

وصرح الدكتور مرسال إبراهيم رئيس المؤتمر: «تم التركيز في انتقاء الشخصيات المكّرمة هذا العام على المتميزين ودورهم الفعّال في المجتمع، وقد اختير نخبة من الممثلين والإعلاميين ورواد الأعمال ممن خلقوا تأثيراً إيجابياً فريداً في المجتمع ودورهم للوصول إلى الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة».

ومن أبرز الشخصيات التي كرمها المؤتمر الدولي للتميز والجودة، الدكتورة أنيسة حسونة، «أيقونة الأمل» التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفي مجال الفن تم تكريم 14 نجماً مصرياً وأبرزهم الفنان محمد صبحي، يسرا، سوسن بدر، والإعلامي عمرو الليثى والإعلامي الرياضي سيف زاهر، بالإضافة إلى تكريم نجوم الرياضة مثل الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم والثعلب الصغير حازم إمام، فضلاً عن المهندس تامر القصلي أحد الرواد في مجال البنية التحتية.

ومن جانبه أعرب المدير التنفيذي لشركه «ديجيتال بلانتس» المهندس أحمد حنفي، عن مدى سعادته وفخره بما حققته «ديجيتال بلانتس» إذ يأتي التكريم إشادةً بالتطورات المتلاحقة التي أضافتها الشركة لتحسين جودة الخدمات في السوق المصرية، مضيفاً فخور اليوم بأن أكون جزءاً من النخبة وأقف أمام ألمع وأبرز الشخصيات لأحتفي بنجاح استراتيجيات وخطط شركة «ديجتال بلانتس» في الفترة الماضية، ومما لا شك فيه أن هذا التكريم يشكل حافزاً للاستمرار في تقديم خدمات نوعية تليق بالصورة الحضارية التي نسعى لعكسها عن مصر.

ومن ناحية أخرى أكد خالد حلمي، مدير المبيعات بشركة ديجيتال بلانتس، إن واحداً من أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في العام الماضي التوسع في الأسواق الخارجية، ما تمثل خطوة استثنائية للشركة تساعدها على تطوير أعمالها بحجم غير مسبوق في الفترة المقبلة بجانب حصول الشركة أخيراً على شهادة آيزو العالمية ISO 27001 لأمن المعلومات، نتيجةً لما حققته في مجال التحول الرقمي وتقديم حلول رقمية تساعد العملاء على مواجهة التحديات المتعلقة بأمن المعلومات.

وتواصل ديجيتال بلانتس تنفيذ استراتيجيتها الطموح والتي تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي بما يُسهم في تيسير حصول الشركات والهيئات الحكومية والقطاعات التجارية كافة بالدولة على الخدمات المطلوبة للتحول الرقمي بمنظور مختلف يطبق أول مره بمصر.

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