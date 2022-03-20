إطلاق مجمع «بلووم ليفينج» يضم 4 آلاف وحدة سكنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت بلووم القابضة، شركة التطوير العقاري، عن إطلاق مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني المستقل، وذو التصميم المبتكر في أبوظبي.

ويمتد المجمّع السكني على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة، ما بين الفلل ومنازل تاونهاوس والشقق، التي تناسب احتياجات ومتطلبات السكان من مختلف الفئات العمرية. ويتميز بلووم ليفينج بتصميم معماري جميل، مستوحى من فن العمارة الإسباني، حيث تمت تسمية الأحياء السكنية بأسماء مستوحاة من طراز منطقة البحر الأبيض المتوسط، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع، حي قرطبة السكني، الذي سُمي تيمناً باسم المدينة الأندلسية التاريخية.

وجاء إطلاق مشروع بلووم ليفينج، تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، لتحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وللمساهمة بتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

ويحظى المُجمع السكني بموقع متميز، قرب مدينة زايد، وشمال مدينة شخبوط، على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وسيتم تطوير مشروع بلووم ليفينج على عدة مراحل، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى، قرطبة، بحلول الربع الأخير من عام 2024.

وسيعمل المجمع على تقديم خيارات متنوعة، تستقطب الأفراد والعائلات، وتناسب مختلف الأعمار والثقافات، ويتيح تجارب معيشية رفيعة المستوى لتعزيز التواصل الاجتماعي. حيث سيضم المجمع «تاون سنتر»، الذي يشتمل على العديد من أفضل المطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة للمقيمين والزوار، فضلاً عن مركز صحي، والعديد من المرافق الأخرى، وذلك لضمان حصول السكان على كل ما يحتاجون إليه دون الحاجة إلى مغادرة المجمع - وكل ذلك على مسافة قريبة. وسيشمل مجمع بلووم ليفينج أيضاً، مدرستين دوليتين، بموقع استراتيجي، يمكن الوصول إليهما سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية، من أي مكان داخل المشروع.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً في المجمع السكني، وتشكل وجهة ترفيهية، والمكان الأفضل لدى السكان لممارسة رياضة المشي، وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. بالإضافة إلى أنها ستكون حلقة وصل لممرات المشاة والمرافق والأحياء، فضلاً عن أصوات المياه الهادئة، والمناظر الطبيعية الخضراء، التي توفر بيئة صحية وآمنة لجميع السكان.

كما يمكن لسكان بلووم ليفينج، الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من المرافق والأنشطة الترفيهية، بدءاً من مجموعة الحدائق المتنوعة لممارسة الأنشطة الرياضة، كاليوغا ومسارات المشي والمنتزهات، وصولاً إلى المسابح والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى استضافة العديد من الفعاليات وتنظيم الاحتفالات. ويتضمن المجمع حديقة مخصصة للحيوانات الأليفة، لتلبية احتياجات السكان، وتوفير سبل الراحة لهم. ويهدف المشروع للمساهمة بشكل فاعل، في تحقيق الرضا للسكان والمجتمع، وتعزيز جودة حياتهم بشكل مستدام.

ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتاحة للشراء في حي قرطبة، 257 منزلاً وفيلا مستقلة، تتنوع بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 150 و170 متراً مربعاً، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى ست غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 250 و515 متراً مربعاً. وتبدأ الأسعار من 1.5 مليون درهم إماراتي، بخطط سداد مرنة، تعكس التزام الشركة بتوفير فرص استثمارية مجزية للعملاء، بأسعار مدروسة، فضلاً عن أعلى معايير الجودة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يشكل إطلاق بلووم ليفينج، المجمّع السكني الرائد في أبوظبي، إنجازاً مهماً، يُضاف إلى مسيرة نجاح بلووم العقارية. ونهدف من خلال المشروع إلى تقديم مجتمع متكامل، يتخطى مفهوم توفير بيئة سكنية جيدة. كما أننا ملتزمون في بناء مجمّعات سكنية، توفر لسكانها جميع الاحتياجات، وضمان أسلوب حياة متوازن. حيث يوفر بلووم ليفينج، مجموعة متنوعة من المرافق والمنشآت والخدمات التي يحتاجها السكان على مدار الساعة. كما يرحب المجمّع بالزوار القادمين من المناطق المجاورة، وذلك لسهولة الوصول إلى التاون سنتر، والاستمتاع بالأنشطة والأجواء الحيوية على مدار اليوم. حيث يمثل المجمع السكني الإمارة، كوجهة ذات تصميم مبتكر ومتعدد الثقافات، يجمع الأشخاص من مختلف الجنسيات، ويسهم في التطور والازدهار.

وتمكنا في بلووم، رغم التحديات المترتبة على جائحة كوفيد 19، من التمسك بنهجنا ورؤيتنا، إذ ساهمت في تعزيز التزامها تجاه تطوير مجمعات سكنية متكاملة ورفيعة المستوى، لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية المستقبلية لأفراد المجتمع.

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