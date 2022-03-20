مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية أم المؤمنين

المصدر: عجمان – البيان

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وقع مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع جمعية أم المؤمنين في عجمان، بهدف تعزيز التعاون وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة لتمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي وتوجيهها لخوض مجالات العمل الحر وتنويع استثماراتها ومشاريعها الخاصة لزيادة إسهامها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقع مذكرة التعاون في مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وأسماء محمد شهداد المديرة التنفيذية لجمعية أم المؤمنين.

ونصت مذكرة التفاهم على تزويد كل طرف البرامج والأنشطة السنوية المستهدفة من «مؤتمرات، ملتقيات، محاضرات، ندوات، ورشة عمل حملات وغيرها» وإتاحة الفرصة لمشاركة الطرف الآخر فيها، والإعلان عن البرامج والأنشطة المشتركة في المواقع والوسائل الإعلامية التابعة للطرفين، والتعاون لتقديم الدعم اللوجستي بين الطرفين في تنفيذ الفعاليات، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة وتنظيم دورات وورش عمل مشتركة لأعضاء ومنتسبي الطرفين.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، أن التعاون بين مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية أم المؤمنين قائم ومستمر لخدمة عضوات ومنتسبات الطرفين، مشيرة إلى أهمية مذكرة التفاهم ودورها في زيادة الشراكة والتعاون بين المجلس والجمعية لتنفيذ فعاليات نوعية تخدم أهداف وتوجهات الطرفين.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على توسيع دائرة شراكاته لضمان تنويع الخدمات التي يوفرها المجلس لعضواته وأصحاب وصاحبات الأعمال بشكل عام.

من جانبها أوضحت أسماء محمد شهداد المديرة التنفيذية لجمعية أم المؤمنين، أن مذكرة التفاهم تتوج الشراكة القائمة بين جمعية أم المؤمنين ومجلس سيدات أعمال عجمان، مؤكدة أن الخبرات والمعارف التي يمتلكها الطرفان ستعزز التعاون والشراكة لتنفيذ فعاليات ذات قيمة مضافة تسهم في تقديم المزيد من المزايا لعضوات ومنتسبات الجمعية والمجلس.

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