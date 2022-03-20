«غرفة الشارقة» تكشف عن شعار النسخة الـ32 لمهرجان رمضان الشارقة 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن الشعار الجديد لمهرجان رمضان الشارقة 2022 الذي تستعد لتنظيمه بنسخته الـ32 خلال الفترة ما بين 2 أبريل ولغاية 4 مايو 2022 بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة احتفالاً بالشهر الكريم.

وتم تصميم الشعار الجديد بالاعتماد على البساطة والخطوط الناعمة، ليظهر تفاصيل شخصياته بطريقة أكثر جمالية وجاذبية، وليكون أكثر تناغماً من حيث الأبعاد والألوان ونوع الخط المستخدم، ويعطي شعوراً بالانسجام والانطلاقة الجديدة، كما تم اختيار ألوان تحمل معاني البهجة والسعادة وتعكس روحانية الشهر الفضيل.

تطوير مستمر

وقال إبراهيم راشد الجروان، منسق عام المهرجان: «تحرص غرفة الشارقة على التطوير المستمر لمهرجان رمضان الشارقة، فضلاً عن ابتكار فعاليات وأنشطة مبدعة تناسب الروح المتجددة لهذا الحدث وشعاره الذي نعمل على تطويره ليتوافق مع مكانة المهرجان الذي يعد من أقدم الأحداث التجارية والسياحية على مستوى الدولة، ويشهد سنوياً العديد من البرامج التسويقية والترفيهية والتراثية والتاريخية والفنية والدينية في كافة مدن وضواحي إمارة الشارقة».

وأشار الجروان، إلى أن اللجنة التنظيمية للمهرجان اجتهدت هذا العام وقدمت تصميماً متطوراً تميز بإدخال مجموعة من العناصر البشرية بألوان مختلفة، في دلالة على نجاح الحدث سنوياً في استقطاب جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم وجنسهم وأذواقهم، وقدرته على تلبية تطلعات سكان وزوار الشارقة، وهي صورة متكاملة لمهرجان رمضان الشارقة الذي يجمع بفعالياته المتنوعة والممتعة أبناء الإمارة الباسمة وزوارها تحت مظلة واحدة احتفالاً بخصوصية شهر رمضان المبارك.

نسخة مبتكرة

من جانبه أشار جمال سعيد بوزنجال، مساعد المنسق العام للمهرجان، إلى أن الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من مهرجان رمضان الشارقة، تمضي بثبات لتنظيم نسخة مبتكرة ترتدي فيها إمارة الشارقة أجمل الحلل وتتجمل بأبهى زينة استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل وضيوف المهرجان، الذي سيشهد هذا العام باقة متنوعة ورائعة من الأنشطة العائلية والعروض الترفيهية التي يقدمها لسكان وزوار الشارقة، فضلاً عن إبراز مكانة الإمارة وجهة سياحية ومركزاً ثقافياً واقتصادياً هاماً، وواجهة تجذب الأنظار إليها لما يزخر به برنامج المهرجان من الفعاليات المتنوعة، إلى جانب الهدف الرئيس المتمثل في إنعاش قطاع تجارة التجزئة والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي للشارقة.

موقع إلكتروني متطور

وطورت اللجنة التنظيمية لمهرجان رمضان الشارقة 2022 الموقع الإلكتروني الخاص بالحدث بما يتوافق مع الشعار الجديد، حيث يوفر الموقع باللغتين العربية والإنجليزية خدمات شاملة للجمهور ومعلومات وافية عن برنامج المهرجان، كما يتضمن جدول خاص بأيام السحوبات الكبرى، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بالجوائز التي خصصتها المراكز والمحال التجارية المشاركة بالمهرجان والعروض الترفيهية المقامة، فضلاً عن الأخبار الصحفية وعناوين المنصات الرقمية المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث، لإطلاع الجمهور على أحدث الأخبار والعروض الحصرية والمفاجآت الكبرى.

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