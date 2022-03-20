اقتصادية الشارقة تكرم المشاريع المتميزة لطلبة الفنون الجميلة والتصميم

المصدر: الشارقة – البيان

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كرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدداً من المشاريع المتميزة لطلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم ضمن برنامج التصميم الداخلي للمكاتب الإدارية بالدائرة، الذي نفذته الدائرة بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، وجرى التكريم بحضور سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس الدائرة، والطلبة أصحاب المشاريع والأفكار المميزة، وعدد من أعضاء الطاقم التدريسي في الكلية، وعدد من مسؤولي وموظفي الدائرة.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي: يأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد دوماً أهمية دور الشباب في حفظ المجتمع وتطوره وبناء مستقبله، لأن هذا التطور المنشود يتطلب طاقات خلاقة وعقولاً منفتحة قادرة على الإبداع والابتكار لتستلهم تجارب الماضي وتستقرأ إمكانات الحاضر نحو استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الدائرة هي الريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، معتبراً أن الطلبة هم نواة مجتمع أعمال المستقبل في الشارقة، وتعتبرهم الدائرة رواد أعمال يصنعون مستقبلاً مزدهراً للإمارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأضاف بن هدة: إن هذا التعاون يعد تجربة مهمة للطلبة والمتخصصين الشباب الذين لم يسبق لهم اختبار العمل الميداني أو بيئة العمل الفعلية من قبل، ويتيح لهم تطبيق ما تعلموه عملياً وعلى أرض الواقع وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

كما صرحت الأستاذة الدكتورة نادية مهدي الحسني، عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، بأن هذا التعاون أسهم في تحقيق توجه الكلية لدعم مهارات الطلبة عملياً، وتهيئتهم لمتطلبات سوق العمل وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية من خلال دراسة التصميمات الواقعية، التي تتيح الفرصة لإعادة توزيع الفضاءات الداخلية لتلائم متطلبات العمل والعاملين واختيار الخامات والتشطيبات بألوان ملائمة، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي المناسب مع توفير الإضاءات المناسبة طبقاً لطبيعة العمل.

هذا وشملت تصاميم الطلبة عدداً من إدارات الدائرة، وقُدمت تلك التصميمات بإشراف كل من الدكتور وائل رشدان الأستاذ المشارك في قسم التصميم التطبيقي، وريتا أبو حيدر محاضر زائر في قسم التصميم التطبيقي، وأسيل البغدادي محاضر في قسم التصميم التطبيقي.

سلطان بن هدة السويدي يتوسط الطلبة أصحاب المشاريع | البيان

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