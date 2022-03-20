«أساس العقارية» تطلق مبيعات المرحلة الثانية من مشروع أراضي «مزيرعة» السكني

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع أراضي مزيرعة السكني التي أطلقت في شهر يناير الماضي، أعلنت شركة «أساس العقارية»، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إطلاق مبيعات المرحلة الثانية للمشروع، الذي يوفر أراضي سكنية بميزة التملك الحر لجميع الجنسيات العربية في موقع استراتيجي بضاحية الرحمانية بالشارقة بجوار المباني الحكومية والمدارس ومول الرحمانية، بإطلالة مباشرة على شارع الإمارات بالقرب من طريق الذيد ومطار الشارقة.

المشروع يتوافق مع متطلبات السوق العقاري

وأكد المهندس أحمد الأميري، مدير عام «أساس العقارية»، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة مازال يقدم الفرص المجزية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء قطعة أرض أو عقار جاهز، سواءً للإقامة فيه، أو لتأجيره، أو إعادة بيعه، ويمثل مشروع أراضي «مزيرعة» السكني الذي نعلن اليوم طرح المرحلة الثانية منه استجابة للطلب المتزايد عليه كأحد الخيارات العقارية المميزة التي تتوافق مع متطلبات السوق العقاري ورغبات المستثمرين بتوفير أراض سكنية تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة المساحة في موقع متميز وبأسعار في متناول الجميع.

وأشار الأميري إلى أن المرحلة الثانية للمشروع توفر خيارات متعددة للأراضي السكنية بمساحات تبدأ من 2600 قدم للأراضي بإجمالي يصل إلى 1781 قطعة بمساحة إجمالية تبلغ 5.417.830 قدم مربع، بموقع مميّز وباقة متكاملة من المرافق والخدمات، لتلبية احتياجات المشترين والمستثمرين من الجنسيات العربية، مع فترة سداد لمدة 12 شهراً وتسهيلات تمويلية خاصة بالمشروع عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، مضيفاً أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من المشروع إقبالاً لا يقل عن ما حظيت به المرحلة الأولى من اهتمام كبير من المستثمرين.

إقبال كبير

وشهد المشروع الواقع على شارع الإمارات وطريق الذيد، إقبالاً كبيراً أدى إلى بيع المرحلة الأولى منه في وقت قياسي، نظراً لموقعه الاستراتيجي، والخيارات التي يوفرها للمستثمرين حيث تبدأ الأسعار من 210.000 درهم للأراضي السكنية مع ميزة البناء لأرضي وطابقين، والمتاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات العربية.

وتعد شركة أساس العقارية من أبرز الأسماء في قطاع التطوير العقاري بالشارقة من خلال نشاطاتها المتنوعة التي تشمل التطوير وإدارة العقارات، إضافة إلى خدمات الوساطة والتسويق والمبيعات، وحققت الشركة عبر حلولها الاستراتيجية أعلى نسبة مبيعات وأرباح، سواءً للشركة ومصرف الشارقة الإسلامي أو للمستثمرين، إلى جانب القيمة المضافة على المجتمع من خلال المشاريع التي تسهم في تعزيز النشاط العقاري والتجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز