سعود المزروعي: الإمارات نموذج عالمي في إرساء مفهوم السعادة

المصدر: الشارقة-البيان

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أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن يوم السعادة العالمي، يأتي هذا العام وقد حققت دولة الإمارات إنجازات استراتيجية تعزز سعادة المجتمع بكافة فئاته، وتحقق أفضل جودة حياة ممكنة للأفراد، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات دائماً في مقدمة دول العالم كأفضل مكان للعيش والاستقرار والرفاهية، مشيراً إلى أن السعادة كانت ولا تزال هي الغاية الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات، من خلال وضع الخطط الاستراتيجية وإطلاق المشاريع والبرامج التي تهيئ البيئة المناسبة لسعادة الفرد والمجتمع ككل، وترسخ الإيجابية كقيمة أساسية فيهم، مما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأشار المزروعي، إلى أن دولة الإمارات أضحت نموذجاً عالمياً، في إرساء وتبني مفهوم السعادة والإيجابية كأسلوب حياة والــتزام حكومي وروح حقيقـية توحّـد مجتمع الإمارات، فهي هدف حكومي ومجتمعي أساسي تسعى جميع الهيئات والمـؤسـسات لتحقيقه وفق رؤية القيادة الرشيدة التي ترى في السعادة محركاً للإنتاج والإبداع والابتكار، وطاقة إيجابية تعزز إنتاجية الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على صعيد إسعاد العاملين والمتعاملين، وتحقيق أفضل النتائج لدعم نموذج العمل الحكومي المتمحور حول السعادة والإيجابية وتقديم الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار الأعمال.

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