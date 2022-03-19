سيف المدفع: نتفاعل مع يوم السعادة العالمي لأننا أسعد شعب

المصدر: الشارقة - البيان

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قال سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «إننا نتفاعل مع يوم السعادة العالمي ونحتفي به، لأننا أبناء الإمارات، أسعد شعب، وننتمي إلى أسعد دولة، استبقت بفضل رؤية وحكمة قيادتها العالم أجمع، بجعل السعادة أسلوب حياة، والإيجابية نهج وطريقة عمل، وهدفها الأول والأخير لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية للجميع، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، فلم تنتظر الإمارات تحديد يوم للسعادة، بل سعت لأن تكون سياساتها ومبادراتها وخططها منذ قيام الاتحاد، سبباً لسعادة مستدامة لكل من يعيش على أرضها الطيبة».

وأضاف المدفع: إن ثقافة السعادة متأصلة في مجتمع إمارة الشارقة، وتظهر جلية في شعارها الأصيل (ابتسم أنت في الشارقة)، ونتلمسها في كل يوم بأدق تفاصيل حياتنا، بفضل رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على رسم السعادة الحقيقية على وجوه أبناء الشارقة، بما نشهده من صروح حضارية ومشروعات تنموية، طالت كل أرض في إمارتنا الباسمة، مسخراً سموه كل جهوده لجعل السعادة أسلوباً أصيلاً في حياتنا بإنجازات فريدة واستثنائية، سنكون دوماً حريصين على تعزيزها، لتنعم الأجيال القادمة بمزيد من السعادة المستدامة.

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