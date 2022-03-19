«إعمار» تقترح توزيع 1.2 مليار وترفع مساهمتها في وحدة التطوير

المصدر: (دبي - البيان)

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اقترح مجلس إدارة «إعمار العقارية» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 1.226 مليار درهم تمثل نسبة 15% من رأس المال بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، ورفع الاقتراح للجمعية العمومية السنوية للموافقة عليه.

وأضافت في إفصاح لسوق دبي المالي أمس، إن مجلس الإدارة وافق على عملية شراء الشركة نسبة لا تزيد على 1% من أسهمها وتفويض مجلس الإدارة اتخاذ القرار إما ببيع وإما بإلغاء هذه الأسهم. وحدد المجلس 20 أبريل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية السنوية وطلب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما وافق المجلس على زيادة مساهمة الشركة في «إعمار للتطوير». وفي إفصاح منفصل، قالت «إعمار» إن زيادة المساهمة في إعمار للتطوير ستكون لحد أقصى 3% من رأس مال الشركة.

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