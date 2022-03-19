2.23 تريليون درهم رسملة الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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وصلت رسملة أسواق الأسهم المحلية إلى قرابة 2.23 تريليون درهم في تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح سوق أبوظبي نحو 5.4 مليارات درهم رغم تراجع المؤشرات الرئيسية.

وانخفض سوق دبي 1.5% إلى 3350 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والنقل والخدمات والصناعة، وتراجع سوق أبوظبي 0.3% عند مستوى 9606.52 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك. واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 13.61 مليار درهم، منها 10.57 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.04 مليارات سيولة سوق دبي، وجرى تداول 2.12 مليار سهم، موزعة بواقع 1.3 مليار سهم في أبوظبي، و826.7 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 82.27 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»، إن التذبذب سيطر على الأسواق الأسبوع الماضي مع تأرجح أسعار النفط، تزامناً مع المحادثات بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى أنها الصراع القائم.

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع البنوك 2.6% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 6.7% و«جي إف إتش» 1.68% و«أملاك» 12.58%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.17%، ونزل قطاع الاستثمار 2.82% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 5.4% و«شعاع كابيتال» 0.5% بينما صعد «سوق دبي المالي» 2.6%.

ًوتراجع قطاع النقل 5% وزاد قطاع العقار 1,13% بينما تراجع «ديار» 6.26% و«الاتحاد العقارية» 5.32%.

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك مع تراجع «أبوظبي الأول» 3.6% و«أبوظبي التجاري» 0.55%، بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 2.31%. وارتفع قطاع العقار مع نمو «الدار» 7.11% و«رأس الخيمة العقارية» 0.51%. وصعد قطاع الاتصالات بعد ارتفاع «اتصالات» 1.31% و«الياه سات» 0.7%.

ونما قطاع الاستثمار على وقع ارتفاع «ألفا ظبي» 0.07% و«العالمية القابضة» 0.32%، و«ملتيبلاي» 2.52% بينما انخفض «إشراق» 0.91% واستقر «الواحة كابيتال»، وزاد قطاع الطاقة مدعوماً بارتفاع «أدنوك للحفر» 3% و«أدنوك للتوزيع» 0.24% و«دانة غاز» 0.88% واستقرار «طاقة».

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