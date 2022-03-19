نمو قوي بأسعار عقارات دبي 2022

المصدر: دبي - سيد صالح، وام

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توقّعت «سيتي مونيتور» عاماً جديداً من النمو القوي في أسعار عقارات دبي، وبصفة خاصة الفاخرة في 2022 فيما تواصل زخم التداولات العقارية في الإمارة الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير نشرته المنصة البريطانية المتخصصة في شؤون المدن استند في توقعاته إلى أداء سوق عقارات دبي العام الماضي، حققت عقارات دبي نمواً هائلاً 2021، وتجلّى هذا على نحو أكثر وضوحاً في أسعار العقارات الفاخرة، ومنها الفلل حيث سجلت على مدار العام ارتفاعاً في أسعارها بنسب تجاوزت 40%، مقارنة مع 2020.

وأوضح التقرير أن انتعاش عقارات دبي العام الماضي يُعد انعكاساً للارتفاع الفائق في جاذبيتها لدى المُستثمرين الدوليين، وهو ما تحقّق بدوره كنتيجة منطقية لعدّة عوامل، مضيفاً أن هذه العوامل تتمثل في نجاح دبي في تعاملها مع الجائحة، في سياق نجاح الإمارات بصفة عامة، من خلال المزج بين إعادة فتح الحدود واستئناف النشاط الاقتصادي من جانب.

والحرص على تطعيم السكان، من جانب آخر، فضلاً عن المُبادرات المُبتكرة التي اتخذتها حكومة دبي لاستقطاب المزيد من الأثرياء والمُستثمرين إليها، مثل الفئات الجديدة من الإقامة للمستثمرين الأجانب والمُحفزّات الاقتصادية المُتنوعة التي تبنّتها دبي لدعم نمو الاقتصاد.

وأكدت «سيتي مونيتور» أنه في ضوء الزخم المُتتابع في الطلب على عقارات دبي، فمن المتوقع أن تشهد سوق العقارات بالإمارة في 2022 عاماً جديداً من النمو الفائق.

من جانب آخر حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي أكثر من 9.3 مليارات درهم مع تسجيل 1902 مبايعة بقيمة 4.29 مليارات درهم منها 355 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و1547 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.96 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في الصفوح الأولى تليها مبايعة بـ 46 مليون درهم في الثنية الرابعة ومبايعة بـ 24 مليون درهم في سيح شعيب 2.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 522 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 197 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة النهده الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 215 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 168 مبايعة بـ 371 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 129 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهون 4.63 مليارات درهم منها 64 رهن أراض بقيمة 3.64 مليارات درهم و304 رهون فلل وشقق بقيمة 989.01 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 317 مليون درهم.

وتم تسجيل 130 هبة بقيمة 376.15 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 115 مليون درهم وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 36 مليون درهم.

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