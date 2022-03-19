إطلاق «ماسكارا ماك ستاك» في حفل بالرياض

المصدر: (دبي- البيان)

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استقطب إطلاق ماسكارا ماك ستاك الجديدة، أنظار المتفرجين في بوليفارد الرياض من خلال تجربة بصرية متطورة مؤخراً. وتَجَمّعَ ما يصل إلى 100,000 متفرج أمام واحدة من أكبر شاشات العرض الخارجية التفاعلية في العالم مع تصاميم رقصات بصرية متحركة ثلاثية الأبعاد تضيء 82 شاشة.

وشكل العرض الذي أقيم في الرياض بوليفارد، أضخم إطلاق متطور للعلامة التجارية في تقنية الماسكارا. وقد استغرق ابتكارها أكثر من عامين وفقاً لمعيار بسيط: وهو تلبية جميع الاحتياجات من الماسكارا في منتج واحد. مع وضع أسلوب اللمسات الخاصة بالإطلالة حسب الرغبة في عين الاعتبار، لتصبح ماسكارا ماك ستاك هي المفضلة كل يوم، فمزاياها المتطورة وتقنيتها الحديثة تتيح ابتكار إطلالات فنية مبدعة.

وتزامناً مع الإطلاق، قدمت العلامة التجارية لعبة Stack it by M.A.C! الأولى من نوعها بالمنطقة. واستوحيت اللعبة التفاعلية من ميزة الماسكارا في زيادة الطبقات لتكثيف الرموش حسب الرغبة، ويحتاج اللاعبون إلى تطبيق أكبر عد ممكن من قطع الماسكارا والتقاطها كلها بطريقة صحيحة للفوز بنقاط إضافية. ويحصل اللاعبون على فرصة الحصول على عينة من ماسكارا ماك ستاك من أي من محلات ماك في المنطقة.

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