عرض ضوئي بـ«عين دبي» في إطلاق هواتف رينو7

المصدر: (دبي- البيان)

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أصبحت أوبو أول علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية تقوم بعرض فنّي ضوئي عبر عين دبي التي تعد أكبر وأطول عجلة مشاهدة في العالم، وذلك احتفالاً بإطلاق سلسلة هواتف رينو7 الجديدة.

وأذهل العرض الذي أضاء أفق مرسى دبي الحضور، وألقى الضوء على ميزات السلسلة الجديدة كلياً، بما في ذلك الحلقة الضوئية المميزة حول الكاميرا الجديدة كلياً، والتصميم الحصري من أوبو المستوحى من مسارات النجوم، وتقنية الشحن فائق السرعة «سوبر فووك SUPERVOOC»، إضافة إلى النظام الرائد لكاميرات التصوير.

وقال إيثان تشيوي، رئيس أوبو بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن سلسلة هواتف رينو مهمة لأوبو بنفس القدر للعملاء الذين يبحثون عن كافة الميزات التي يمكن استخدامها بسهولة. ونعمل بجهد وبلا ملل مع كل إصدار جديد، لتقديم المزيد من إمكانيات التقاط الفيديو والصور، وذلك لضمان حصول المستخدمين على أفضل تجربة على الإطلاق.

وللاحتفال بهذا الإطلاق غير المسبوق، قررنا أن نضيء أحد أكثر المعالم شهرةً وحداثةً في دبي مارينا «عين دبي»، احتفاءً بعملائنا في هذه المنطقة الرائعة من العالم. وتعد أوبو من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا،مع تركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

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