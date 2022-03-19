تزايد وتيرة الاستثمار في الحوكمة بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف استطلاع جديد لشركة «كلاوديرا» للحلول السحابية لبيانات المؤسسات، أن ما يزيد على ربع صنّاع القرار في مجال الشركات والأعمال بدولة الإمارات، يستثمرون الآن استثماراً متزايداً في الحوكمة ومراعاة الآثار البيئية والاجتماعية (ESG)، ويعطون ذلك أولوية على تطوير المنتجات /‏‏ الخدمات الجديدة (24%) أو زيادة قيمة المساهمين (15%).

ويعتقد معظم العاملين بالمجال أيضاً أن نحو 49% من البيانات التي تستخدمها شركاتهم يومياً يجب أن تركز على تقديم النفع والفائدة للمجتمعات التي يخدمونها. ويحظى هذا الإحساس العام باتفاق 66% من صنّاع القرار في قطاع الشركات والأعمال - مما يعطي مؤشراً واضحاً على أن الجمع بين تحقيق الأرباح والحوكمة ومراعاة الآثار البيئية والاجتماعية أصبح أمراً ممكناً. وشمل الاستطلاع 2,213 من صنّاع القرار.

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