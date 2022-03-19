قائمة جديدة في مطعم دريفت بيتش دبي للربيع

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن مطعم نادي دريفت بيتش دبي إطلاق قائمة طعام جديدة احتفاءً بموسم الربيع المُقبل. وتتضمن القائمة الجديدة أشهى الأطباق مثل طبق لا سالاد دو لونتي، المكوّن من تبولة العدس مع الخضار المشكّلة والشمر المشوي والقرع وجبن إمنتال السويسري والبيض المسلوق واللحم المقدد بالخل، وطبق جبن الماعز المقرمش، وهو عبارة عن رقائق فيلو المقرمشة والمحشوة بجبنة الماعز الهشة، ويضاف إليها الجوز والهندباء وتتبيلة الكمأة مع القيقب، وطبق بيتزا بوراتا اللذيذ.

ويحظى الضيوف كذلك بفرصة لتناول وجبة لو كراب رويال المكوّنة من أرجل السلطعون الملكي الكاملة التي تم سلقها وشويها على نارٍ هادئة مع صلصة الزبدة والليمون. ويطلّ المطعم الذي يحظى بموقع مميز بفندق ون آند أونلي رويال ميراج، على حوض سباحة لا متناه مع الأفق ومناطق خضراء ويبعد كيلومتراً واحداً عن الواجهة البحرية الرئيسية.

ويفخر بتقديم خدماته وتجربة طعام استثنائية وسط أجواء مميزة على أنغام منسق الموسيقى للمطعم. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء الغناء مع الفنان بيبي، كل يوم أحد ابتداءً من الساعة 2 ظهراً. وتم اختيار القائمة تحت إشراف رئيس الطهاة سيلفان نويل، لتأخذ الذواقة في رحلة ربيعية إلى جنوب فرنسا لتذوق الأطايب المستوحاة من مطبخ بروفنسال الشهير.

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