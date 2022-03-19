علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية لغاز الإمارات للعام الـ11

المصدر: (دبي ـ البيان)

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حازت شركة «غاز الإمارات» النسخة المتقدّمة من «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2021» للعام الحادي عشر على التوالي وللعام الثالث ضمن تصنيف النسخة المتقدّمة، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها غاز الإمارات ومجموعة اينوك لإحداث أثرٍ إيجابي في مكان العمل، والسوق، والمجتمع، والبيئة.

وترصد النسخة المتقدّمة للجائزة جهود الشركات بمجال المسؤولية الاجتماعية ضمن 7 معايير مقارنة مع 4 معايير للنسخة القياسية. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: من شأن تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية أن يقودنا نحو دعمٍ أكبر للمجتمعات التي نعمل فيها، وهو ما يسهم بشكّل فعّال بتحقيق رؤيتنا كشركة رائدة ومتكاملة بقطاع الطاقة تحقق ربحية عالية وتعزز قيم المسؤولية الاجتماعية في ذات الوقت.

ونالت غاز الإمارات عدداً من الجوائز التكريمية محليا ودوليا مثل المركز البريطاني للسلامة وجائزة دبي للنقل المستدام، وجائزة الشيخ خليفة للتميز وجائزة دبي للجودة وغيرها.

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