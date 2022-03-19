حملة ترويجية لمركز السلع المتعددة لاستقطاب شركات جديدة من المملكة المتحدة إلى دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حملته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» في العاصمة البريطانية لندن، بهدف استقطاب شركات جديدة من المملكة المتحدة حيث جرى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في دبي للشركات البريطانية التي تطمح لتوسيع حضورها على الساحة العالمية.

وشهدت الفعالية، التي استعرضت مزايا الموقع الإستراتيجي لدبي ومكانة مركز دبي للسلع المتعددة بصفته المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً والأسرع نمواً في العالم، إطلاع مجموعة من أبرز المسؤولين التنفيذيين في المركز ما يصل إلى 170 شخصاً من قادة الشركات البريطانية من مختلف القطاعات على مدى سهولة مزاولة الأعمال من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة. وتناولت النقاشات أيضاً الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يُعد الترويج لمزايا سهولة مزاولة الأعمال في دبي والعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع مُختلف الدول حول العالم جزءاً أساسياً من رسالة مركز دبي للسلع المتعددة. ونعمل من خلال هذه الحملات الترويجية على تسليط الضوء على الإمكانات المتفردة التي يتمتع بها مركز دبي للسلع المتعددة وعروضه للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في المنطقة انطلاقاً من الإمارة.

ونعتبر المملكة المتحدة واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة، لا سيما في ضوء مواصلة ترسيخ العلاقات بين الدولتين من خلال باقة من المشاريع والمبادرات الجديدة. ونحن مسرورون لوجودنا في لندن اليوم والالتقاء بالشركات وتعريفهم بالفرص المشتركة التي ستعود على الجميع بالفائدة في إطار مستقبل التجارة.

وبالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية، مثلت هذه الفعالية المزدحمة بالحضور العرض الترويجي السابع لمركز دبي للسلع المتعددة في المملكة المتحدة، مما يعكس المكانة الرائدة لدبي كبوابة رئيسية نحو الأسواق العالمية.

علاقات

وبفضل ما يجمعها مع الإمارات من علاقات ثقافية ودبلوماسية وتجارية عميقة، تُعد المملكة المتحدة واحدة من أبرز الأسواق المستهدفة بالنسبة لدبي ومركز دبي للسلع المتعددة. كما تُعتبر المملكة المتحدة أحد أبرز مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، حيث أسهمت بما يصل إلى 205 من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تطوير العلاقات التجارية بين الإمارات والمملكة المتحدة؛ إذ يحتضن حالياً نحو 2000 شركة بريطانية تُمثل 10% من إجمالي الشركات في المركز، والذي يُشكل بدوره نقطة اتصال وبوابة رائدة لجميع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس أعمالها بالمنطقة انطلاقاً من دبي.

الحملة

تُسهم حملة «وُجد من أجل التجارة» الترويجية الدولية، التي أطلقها مركز دبي للسلع المتعددة، بشكل واضح في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر. ففي عام 2021، استقطب المركز رقماً قياسياً وصل إلى 2,485 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة ليصل إجمالي الشركات فيه إلى أكثر من 20 ألف شركة.

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