منتدى بلومبرغ يبحث الطفرة المتوقعة في نشاط الاكتتاب العام

المصدر: دبي ـ البيان

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استضافت دبي فعاليات منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 بمشاركة قادة حكوميين ورجال أعمال محليين ودوليين، حيث جرت مناقشة توقعات النمو للإمارات، فضلاً عن نمو عمليات الاكتتاب العام، والطريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية.

وتضمن المنتدى 3 حلقات نقاش عملت على تقييم الأثر الاقتصادي لتوسيع العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الاقتصادات الآسيوية والأفريقية سريعة النمو، إلى جانب الطفرة المتوقعة في نشاط الاكتتاب العام من خلال إدراج الشركات المملوكة للدولة، والتزام الدولة تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2023.

تحديات

وشارك في الحلقة النقاشية التي تمحورت حول توقعات النمو العالمية على مدار السنوات الـ15 القادمة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي؛ وستيفاني فلاندرز، رئيس شركة بلومبرغ إيكونوميكس؛ وآدم س. بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

وناقشت الحلقة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والأدوات المتاحة أمام واضعي السياسات للتخفيف من التضخم وحالة عدم اليقين جراء التطورات الجيوسياسية، كما سلطت الحلقة الضوء على أهمية الحفاظ على وتيرة الابتكار، ومواصلة العمل لتعزيز العائدات على الاستثمار، فضلاً عن كفاءة سلسلة التوريد، واستقرار سوق العمل.

اكتتابات

كما شهد المنتدى نقاشاً حول طفرة الاكتتاب العام في الإمارات، شارك فيها جاك ر. سيلبي، المدير العام لشركة ثيل كابيتال، التي سلط خلالها الضوء على التقييمات، والتقلبات، واتجاهات السوق على المدى الطويل، وما يعنيه ذلك بالنسبة لتوقيت عمليات الاكتتاب المستقبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما عمليات الاكتتاب البارزة.

وتضمن المنتدى أيضاً نقاشاً حول الطريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية في دول مجلس التعاون شاركت فيه أربع شخصيات بارزة، بمن في ذلك ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة سنام؛ ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد تشارتر الإمارات؛ وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران؛ وكلاوس فروليش، رئيس قسم المعلومات في مجموعة أدنوك، وركز هذا النقاش على مدى التفاعل بين الشركات وواضعي السياسات، وأهمية سد فجوات التمويل لدعم الجهود الرامية للانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة.

وأقيم منتدى بلومبرغ الإمارات لأسواق رأس المال 2022 في منتجع فورسيزونز دبي حيث تولى إدارة المنتدى مانوس كراني، مقدم برنامج «داي بريك ميدل إيست أند يوروب»، قبل أن تختتم الفعاليات بحفل استقبال لتعزيز التواصل بين المشاركين.

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