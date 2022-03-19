استكشاف الآفاق الواعدة لقطاع إدارة المرافق في مؤتمر «ميفما كونفكس 2022» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت جمعية الشرق الوسط لإدارة المرافق (ميفما) فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما كونفكس 2022» بدبي، الحدث الأكبر من نوعه إقليمياً، والذي شكل المؤتمر منصةً استراتيجية لرواد وخبراء القطاع، واستكشاف الآفاق الواعدة بالقطاع.

وقال جمال لوتاه، مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما): جاء المؤتمر ليساهم في دفع عجلة التحول والابتكار في قطاع إدارة المرافق، والبناء على الإنجازات التي حققتها الدورات السابقة. وكان من دواعي سرورنا تنظيم النسخة الأولى من «جوائز ميفما للتميز في قطاع إدارة المرافق 2022».

حيث تشرفنا بالاحتفاء بالمتميزين ومساهمتهم النوعية في القطاع، وتسليط الضوء على عملهم الدؤوب وجهودهم الاستثنائية. وتوجه بالتهنئة للفائزين، داعياً الجميع إلى مواصلة العمل بروح العزيمة والإصرار.

وأكد من جديد أن الجمعية ستمضي قُدُماً في مساعيها لتشجيع النمو والابتكار في القطاع، وتكريم المساهمات البارزة مُستقبلاً. وشكل المؤتمر هذا العام تجربةً متميزة، إذ أتاح منصةً لتواصل العقول المبدعة، واستلهام الرؤى والأفكار الخلاقة من الخبراء في القطاع. ونتطلع إلى استضافة المزيد من الفعاليات النوعية في المستقبل، مدفوعين بالنجاح والأصداء الإيجابية التي حظينا بها في دورة هذا العام.

وعُقِد المؤتمر في الفترة بين 14 و17 مارس، بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة في قطاع إدارة المرافق، ومن بينهم خبراء وممثلون للجهات الحكومية. وافتتح المهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، المؤتمر، حيث تم عقد سلسلة من ورش العمل والعروض التقديمية والجلسات الحوارية حول أبرز المواضيع الملحة على صعيد إدارة المرافق.

أفكار طموحة

وقال علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق: نفخر بنجاح دورة هذا العام حيث تخللها طرح العديد من الأفكار الطموحة وحوارات حول قضايا بالغة الأهمية. كما سُعدنا بالردود الإيجابية الذي حظينا بها من قبل المشاركين الذين أشادوا بورشات العمل والجلسات الحوارية التي نظمناها.

وقد تميز المؤتمر هذا العام بإطلاق النسخة الأولى من «جوائز ميفما للتميز في قطاع إدارة المرافق 2022»، والتي سعينا جاهدين إلى تنظيمها إيماناً منا بأهمية إبراز مساهمات أعضاء الجمعية وتقديرها، تجسيداً لرؤيتنا الرامية لترسيخ ثقافة التميز ومواصلة الابتكار في إدارة المرافق.

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