18.8 مليون درهم إجمالي دخل شركة «الوطنية للتكافل»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أظهرت النتائج المالية لشركة الوطنية للتكافل (وطنية) أن إجمالي الدخل الشامل بلغ 18.8 مليون درهم مقارنة بـ 20.1 مليون درهم في العام 2020. وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 8.1% من السنة للسنة حيث بلغت 347.5 مليون درهم مقارنة بمبلغ 321.5 عن نفس الفترة من العام 2020.

وبلغ دخل الاستثمار للعام 10.6 ملايين درهم مقارنة بـ 3.2 ملايين درهم في السنة المالية 2020 بسبب الأداء الجيد لمحفظة الأسهم وتحسن عائدات العقارات. وحققت الشركة صافي أرباح بلغ سبعة ملايين وستمائة ألف درهم (7.6 ملايين درهم) في العام 2021.مقارنة بـ 18.4 مليون درهم في السنة المالية 2020.

وحصلت «وطنية» على جائزة أفضل شركة تكافل لعام 2020 لتحولها الإيجابي منذ عام 2016 من خلال جائزة التأمين الأكثر شهرة في المنطقة «جوائز الشرق الأوسط للتأمين». كما صُنفت وطنية كأفضل شركة تمتلك أفضل منصة لإدارة علاقات العملاء في عام 2021 لتطور عملها في رقمنة التوزيع الأمامي. وكانت وطنية أول شركة تطلق إصدار بوليصة تأمين المركبات للعملاء على تطبيق الواتساب.

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