نمو قوي لمبيعات «جلفار» وعودة سريعة للربحية

المصدر: رأس الخيمة – وام

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أظهرت النتائج المالية لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» للعام 2021 نمواً قوياً في المبيعات والإيرادات وعودة سريعة إلى الربحية على نحو أكد فعالية استراتيجيتها المؤسسية التي أرست قواعد التوسع المستقبلي لمنتجاتها في المنطقة.

وسجلت «جلفار» نمواً قوياً في الإيرادات لعام 2021 بقيمة بلغت 1.143 مليون درهم، بزيادة قدرها 100% مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2020 والتي بلغت 573 مليون درهم.

ويعزى ذلك النمو القوي بشكل أساسي إلى زيادة حصة الشركة في أسواقها الأساسية بما فيها الإمارات والسعودية، فضلا عن مساهمة مجموعة صيدليات «بلانيت» بعد الاستحواذ الاستراتيجي عليها في يوليو 2021.

كما سجلت الشركة أرباحا لعام 2021 من العمليات المستمرة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك، بلغت 164.8 مليون درهم. ويرجع ذلك إلى النمو في صافي المبيعات وخفض التكاليف بالإضافة إلى الاستحواذ الاستراتيجي على صيدليات «بلانيت» وتوحيدها لاحقاً بما يسمح للشركة بتحقيق التوازن بين كل من عمليات الإنتاج والتوزيع.

وبحلول منتصف 2021، عادت «جلفار» إلى الربحية، حيث اختتمت العام بأرباح تشغيلية قوية بلغت 63.9 مليون درهم.

كما بلغت أرباح الشركة بعد خصم الضرائب بالكامل العام الماضي 59.4 مليون درهم، وهو ما يؤكد مرونة استراتيجية النمو القوي التي تتبناها الشركة والمدفوعة بالتركيز على الأنشطة الأساسية وسحب الاستثمارات من الأنشطة غير الأساسية.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: التدفق النقدي للشركة يجعلها في موقف إيجابي لاغتنام المزيد من فرص النمو المستقبلية، وذلك بينما تواصل سعيها لتقديم منتجاتها الجديدة عالية الفعالية والأدوية ذات القيمة المضافة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: بالنظر إلى 2022، ستواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية بينما تستثمر في خطط البحث والتطوير الداخلي. كما ستواصل جلفار بناء شراكات جديدة لتقديم الأدوية عالية الجودة والأولى من نوعها في المنطقة لتوفير خدمات أفضل للمرضى. وتخطط شركة جلفار لإطلاق أكثر من 15 منتجاً جديداً في 2022، وذلك بهدف تأمين سلاسل التوريد المحلية للأدوية الهامة والأدوية المنقذة للحياة، بالإضافة إلى دعم تصنيع أدوية عالية الجودة محليا، من خلال تطبيق تقنيات متطورة جديدة، وذلك تماشيا مع أجندة الرعاية الصحية لحكومة الإمارات.

استراتيجيات فعالة

قال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: العودة إلى الربحية هي شهادة على الالتزام الثابت لفريق الإدارة بوضع استراتيجيات فعالة تحقق نمواً مستداماً. وتركز جلفار على التطوير المستمر لأعمالها الأساسية لتتمكن من تقديم حلول رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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