اقتصادية عجمان تحصد 3 جوائز في الدورة الخامسة لبرنامج عجمان للتميز

المصدر: عجمان - (البيان)

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حصدت دائرة التنمية الاقتصادية 3 جوائز تميز في الدورة الخامسة لجائزة عجمان للتميز الحكومي، وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اقتصادية عجمان على فوزهم في فئة أفضل منشأة حكومية في مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية، وأفضل منشأة حكومية في تحقيق مؤشر النضج الإحصائي، وأفضل ممارسة في تطوير السياسات الحكومية.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، إن التميز والفوز هو غايتنا الدائمة لتحقيق الريادة في المجال الاقتصادي وتعزيزاً لأهدافنا الاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي.

وأضاف: التميز هو نهجٌ دائم نمارسهُ في عملنا وليس فقط جائزة نحصدها، بل سنستمر مع فريق العمل على تطوير منظومة التميز في مؤسستنا لنرتقي بالعمل الحكومي ونحصد ثمار جهودنا من خلال تسهيل رحلة المتعامل وتنمية اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن حصول الدائرة على أفضل منشأة حكومية في مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية هو داعم أساسي لما نرجوه ونسعى لتحقيقه في خدمة المتعامل وتسهيل رحلته.

وبالنسبة لفوز الدائرة في فئة أفضل ممارسة في تطوير السياسات الحكومية، قال الحمراني إن الدائرة تسعى إلى تحقيق الأفضل في مجال الدراسات والبحوث والسياسات الاقتصادية التي تعتبر أساساً هاماً للبدء بالتطوير ولتحقيق الغايات والأهداف التي نسعى إليها.

وأشار إلى أن فوز الدائرة في أفضل منشأة حكومية في تحقيق مؤشر النضج الإحصائي أمر نفخر به، مبيناً أن اقتصادية عجمان تعتمد على الإحصاء والبيانات المهمة التي تدعم العمل في القطاع الاقتصادي ونموه. وختم بأن فوز الدائرة بهذه الجوائز هو بداية لمسيرة أكبر نحو النجاح والتطور والريادة.

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