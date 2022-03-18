«أراضي عجمان» تحصل على تصنيف «5 نجوم» وفقاً للنظام العالمي لتصنيف الخدمات

المصدر: عجمان - (البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تصنيف خمس نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات كما فازت الدائرة بجائزة عجمان للتميز الحكومي عن فئة أفضل تجربة شاملة للخدمات الحكومية وذلك خلال الحفل الذي نظمه برنامج عجمان للتميز بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وكبار الشخصيات والمسؤولين في إمارة عجمان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن هذا الإنجاز يجسد رؤية وطموح القيادة الرشيدة الحريصة على تحقيق الريادة والتميز في شتى المجالات وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وترسيخها لاستشراف المستقبل والاستثمار في بناء الإنسان لغدٍ أكثر ازدهاراً واستقراراً، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكاتف جهود الجميع من أجل المحافظة على هذه المكتسبات والارتقاء بمستوى الأداء لضمان التميز المستدام في إطار منظومة عمل مبتكرة ومتكاملة محورها رضا وسعادة المتعامل.

وأعرب المهندس عمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عن سعادته وفخره بالإنجازات الجديدة التي حققتها الدائرة لتضاف إلى سجلها الحافل، مشيداً بدعم ومساندة رئيس الدائرة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي وتوجيهاته السديدة التي أثمرت عن هذه الإنجازات النوعية المهمة. كما هنأ فريق العمل والموظفين على تميزهم وتفانيهم في خدمة الدائرة والعمل بإخلاص من أجل إسعاد متعامليها وتزويدهم بخدمات مميزة ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتعكس صورة إيجابية عن جودة الأداء المؤسسي للدائرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز