عزيزي: الانتهاء من البحيرة الكريستالية بمشروع ريفيرا في غضون 12 شهراً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري أن البحيرة الكريستالية المناسبة للسباحة بطول 2.7 كيلومتر في مشروع ريفيرا بمدينة محمد بن راشد تحقق تقدماً أسرع مما كان متوقعاً، وسيتم الانتهاء منها في غضون 12 شهراً من الآن.

وبدأت أعمال الحفر بالفعل أمام المرحلة الأولى من مشروع ريفيرا، مع تقدم العمل في تطوير غرفتي الضخ الكبيرتين بشكل سريع.

وستغطي البحيرة مساحة تزيد على 130,026 متراً مربعاً، وستمتد عبر المشروع بأكمله. وستكون بأرضية زرقاء وقادرة على استيعاب أكثر من 51.5 مليون غالون من المياه النقية والمحلاة النظيفة حتى يمكن للمقيمين السباحة فيها. ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الممر الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، لتكون المنطقة عند إنجازها مساحة صاخبة، حيث يمكن للمقيمين الاستمتاع بالنزهات على طول الشواطئ التي تحاكي شواطئ البحر، والتمتع بالحمامات الشمسية والاسترخاء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: يعتبر هذا العام رائعاً للغاية بالنسبة لنا، حيث تحرز مشاريعنا تقدماً أسرع من أي وقت مضى. ونعتزم المحافظة على هذا الزخم في السنوات القادمة. وتتقدم أعمال إنجاز البحيرة الكريستالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بالتوازي مع التطورات المتسارعة في العديد من مشاريعنا الأخرى، وسنتمكن من تسليمها في وقت أقرب مما خططنا له في الأصل. إننا نكشف عن توقعاتنا حول تواريخ إنجاز مشاريعنا، لكننا نحرص على الوفاء بوعودنا لتسليمها قبل الأوان. ويسعدنا الإعلان عن موعد التسليم الجديد المخطط له للبحيرة الكريستالية في ريفيرا في الربع الأول/ الثاني من عام 2023.

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