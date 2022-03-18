وجهات التسوق في دبي تحتفي بيوم الأم بعروض مميزة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مراكز ووجهات التسوق في دبي، باقة متنوعة من العروض الترويجية والتجارب والهدايا المصممة خصيصاً للأمهات، وذلك بمناسبة يوم الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام.

وتكثر الخيارات التي يمُكن من خلالها إظهار الحب والتقدير للأمهات في هذه المناسبة المميزة، وتقدم مجموعة من أبرز العلامات التجارية أفضل وأمتع العروض والهدايا المعدة للأمهات.

وتتسابق المراكز والمحلات التجارية وأماكن الترفيه والضيافة والمطاعم في تقديم باقة من الخيارات التسويقية والترفيهية والتنزيلات الحصرية على عدد كبير من المنتجات والسلع والهدايا خاصة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والهدايا ومستلزمات الصحة والتجميل ومستلزمات الديكور لإسعاد الأسر التي تحرص على الاحتفال بهذه المناسبة كل عام.

كما تقدم المطاعم أفضل الوجبات لاستقطاب الأسر ضمن أجواء احتفالية وفعاليات ترفيهية مميزة.

ويقدّم صالون «فاليري وشركاه» الذي يقع في «باي أفينيو» خصماً بنسبة 30% على خدمات العناية بالبشرة والجسم، ويمكن الحجز طوال شهر مارس باستخدام الرمز (VBSMD2022).

وبمناسبة يوم الأم يقدم صالون «بيل فام» للأمهات والسيدات خصماً 20% عند إنفاق 350 درهماً، وخصماً 30% عند إنفاق 500 درهم من 21 ولغاية 31 الجاري فيما يقدم «فيت لاونج سبا»، عرضاً حصرياً 21 مارس على جلسة العناية بالجسم التي مدتها 90 دقيقة مع علاج عشبي ساخن لمدة 30 دقيقة، مقابل 245 درهماً فقط.

ويقدم صالون كاراكتير عروضاً مميزة للأمهات والسيدات في منطقة رمرام من بينها عرض يتضمن خدمات العناية بالبشرة والجسم وتسريح الشعر مقابل 399 درهماً فقط ويقدم «أو لاب» في جميرا بيتش ريزيدنس «جي بي آر» تخفيضات على تجارب القهوة تصل إلى 20% طوال شهر مارس. ويشتهر «أو لاب» بجودة وتجارب المأكولات والمشروبات التي يقدّمها، إلى جانب التصميمات الداخلية الأنيقة التي تضفي أجواء مريحة وممتعة ويسري العرض من 1 وحتى 31 مارس.

ويقدم مطعم «ساندوتش سكويرف» في باي أفينيو للأمهات يوم 21 مارس مشروباً ترحيبياً وخصماً 25% على جميع الوجبات والأطباق الشهية والسندويشات التي يقدمها المطعم على الطريقة الهندية بكل أشكالها تقريباً، بدءاً من شطائر «دال فادا» المشوية إلى «الماسالا» والبطاطس المقلية وعروض المأكولات الخاصة المحشوة بالجبن.

وبإطلالته الرائعة على برج خليفة، يقدّم مطعم لابريوش الساحر، أشهى الأطباق الفرنسية والمخبوزات الطازجة، مع معجنات مجانية اختيارية وتستمر عروض يوم الأم من 20 لغاية 26 الجاري.

وستكون العائلات على موعد للاستمتاع بأجواء الصيف والاحتفاء بيوم الأم لدى «تازينا» في باي أفينيو الذي يقدم مثلجات مجانية لكل 4 مشتريات بالإضافة إلى خصم 30٪ على الكعك والمشروبات الساخنة مقابل فقط 22 درهماً.

وخصص«تين 10 أفينيو» في باي سكوير مجموعة من العروض على باقة مختارة من العلاجات، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 20٪ على جميع المنتجات مع تقديم خدمات تجميل مجانية لعدد من العروض.

وبمناسبة عيد الأم، يقدم هير بلاي، باي أفينيو للأمهات جلسة تدليك للجسم لمدة ساعة وعلاجاً للشعر مقابل 200 درهم فقط 21 و22 الجاري.

ويقدم«يو إف سي جيم» وبرعاية «كاندي بانتس» نادي اللياقة البدنية المستوحى من فنون القتال المتنوع، عروضاً مجانية ودروس لياقة بدنية خاصة للسيدات من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً في 21 مارس، على أنغام الموسيقى الحية.

ويمكن للسكان في «باي سكوير» الحصول كذلك على استشارة مجانية للياقة البدنية وبطاقة مرور لثلاثة أيام للوصول الكامل إلى مرافق «يو إف سي جيم» الحديثة في جميرا بيتش ريزيدنس. ويستمر العرض حتى نهاية شهر مارس، مع ضرورة الحجز المسبق لكلا العرضين.

ويقدم متحف مدام توسو في جزيرة بلوواترز جولة إرشادية مدتها 90 دقيقة للأمهات المهتمات بالجوانب الثقافية، مع خيارات واسعة من الهدايا الحصرية.

ومن جهته، يقدّم «تيب فاكتور»، المركز الترفيهي الذي يضم أكثر من 20 التحديات والمسابقات المحفزة، خصماً للسيدات 50% على مجموعة من الأنشطة المثيرة والممتعة، وذلك في يوم 21 مارس لاختبار اللياقة والمهارات وإطلاق العنان للروح التنافسية لمدة ساعتين.

ويمكن للأمهات والسيدات من 1-25 مارس، الاشتراك للحصول على عضوية لمدة 6 أشهر في تكنو فيتنس جيم في مجمع شروق السكني، والحصول على شهرين إضافيين مجاناً كما سيحصلن أيضاً على جلستين تدريبيتين شخصيتين مجاناً مقابل 799 درهماً.

وتعدّ مجموعة فيتنس إكسبريس المعروفة باسم «جي إف إكس» واحدة من أشهر مراكز اللياقة البدنية في المدينة وتقع في باي أفينيو. ويقدّم المركز تمارينه وتدريباته على أضواء الفلوريسنت والموسيقى المبهجة، مع العديد من معدات وخيارات التمارين الرياضية. كما يتيح المركز حزمة دروس غير محدودة لمدة شهر واحد بنصف السعر، مقابل 600 درهم، أو يمكن حجز جلسة تدريب شخصية مجانية قبل يومين من يوم الأم أو بعده. العرض صالح لفئات الكبار فقط.

فيما تستمتع الأمهات بقضاء أوقات مميزة في يوم الأم، يقدم مركز التعليم الذي يركز على الرياضيات (ماثنيزيوم) في باي أفينيو، فرصة إضافية للمتعة وراحة البال، حيث يوفر المركز ساعة مجانية من اللعب لطفل مع صديقه، إلى جانب العديد من أنشطة الرياضيات التفاعلية المليئة بالمرح، أيام 18 مارس من 1:00 إلى 3:00 مساءً، و20 مارس من 10 صباحًا لغاية 12 مساءً.

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