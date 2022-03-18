«ألفا ظبي» تستهدف 10 مليارات درهم أرباحاً

المصدر: دبي - رويترز

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ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفا ظبي الإماراتية أمس أن رابع أكبر الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي قيمة تطمح إلى مضاعفة أرباحها هذا العام إلى نحو 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار).

وقال حمد العامري الرئيس التنفيذي للشركة: إن ألفا ظبي تخطط للانخراط في مزيد من عمليات الاستحواذ والتوسع دولياً وهي حالياً في مرحلة استكشاف الفرص لا سيما في مصر والسعودية.

وأضاف أن «ألفا ظبي»، التي تشمل محفظة استثماراتها 25 شركة تابعة تعمل في 5 قطاعات رئيسة هي الصناعات والرعاية الصحية والاستثمارات والبناء والضيافة، تبحث عن فرص استثمارية محتملة في العقارات والبناء والرعاية الصحية والبتروكيماويات والطاقة. وقالت الشركة الثلاثاء إنها حققت 5.2 مليارات درهم ولم يقترح مجلس إدارتها توزيع أرباح. وقال العامري: «مفهوم «عدم توزيع الأرباح ومواصلة النمو» جديد في السوق هنا وفي المنطقة».

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