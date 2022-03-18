4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 4.3 مليارات درهم مع تسجيل 301 مبايعة بقيمة 741.28 مليون درهم منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 173.43 مليون درهم و233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 567.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في المركاض تليها مبايعة بـ 10 ملايين درهم في المركاض. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات بـ48 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم تلتها جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بـ 21 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بـ 70 مليون درهم بمنطقة النهدة الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 30 مليون درهم في جزيرة 2 .

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 42 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم تلتها المركاض بتسجيلها 24 مبايعة بـ 40 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.46 مليارات درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 3.07 مليارات درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 387.54 مليون درهم وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 193.85 مليون درهم أهمها في البرشاء الأولى بقيمة 102 مليون درهم.

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