«دبي للاستثمار» تعتزم التخارج من شركة تابعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة دبي للاستثمار أنها تعتزم إبرام صفقة للتخارج من حصة مسيطرة في شركة تابعة لأسباب استراتيجية وزيادة القيمة، فيما سيتم إبرام الصفقة بنهاية شهر مارس الجاري أو قبل ذلك.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إنها تتوقع أن تحقق الصفقة عوائد بنحو 4% على مجموع حقوق الملكية للشركة، نظراً لأن التخارج هو لحصة مسيطرة، فإن الحصة المحتفظ بها من الاستثمار ستخضع أيضاً للتقييم العادل الذي يقدر أنه سيتم تسجيل عائد بنسبة 4% من مجموع حقوق الملكية. وتوقعت «دبي للاستثمار» أن الفترة المالية أو الربع الذي سيظهر فيه الأثر المالي للصفقة على الشركة بنهاية الربع الثاني.

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