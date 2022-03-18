3 صناديق إماراتية سيادية ضمن الـ10 الأنشط عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

استأثرت 3 صناديق استثمار سيادية إماراتية بثلاثة مراكز ضمن المراكز العشرة الأولى لصناديق الاستثمار السيادية على مستوى العالم، من حيث حجم النشاط الاستثماري مُتمثلاً في عدد الصفقات وفقاً لدراسة صادرة عن «مركز حوكمة التغيير» التابع لجامعة «آي إي» الإسبانية. وأفادت الدراسة التي جاءت بعنوان «صناديق الاستثمار السيادية، 2021» بأن صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية الثلاثة استأثرت بحصة 25% من إجمالي الصفقات التي أبرمتها صناديق الاستثمار السيادية حول العالم العام الماضي، وجاءت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في المركز الثالث بعدد 82 صفقة وبنسبة 18.3% من إجمالي الصفقات التي أبرمتها صناديق الاستثمار السيادية العالمية.

وتطرّقت الدراسة بالتحليل لنشاط «مبادلة» في 2021، فأفادت بأن الولايات المُتحدة الأمريكية وحدها استأثرت بنسبة 40% من إجمالي الصفقات التي أجرتها «مبادلة» على مدار العام الماضي، فيما استأثرت المملكة المتحدة بنسبة 11%.

ونال جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» المركز الخامس بعدد 24 صفقة، مثّلت 5.4% من إجمالي صفقات العام.

وحلّت شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) في المركز التاسع بعدد 6 صفقات بنسبة 1.3%.

وفاز صندوقان تابعان لحكومة سنغافورة بالمركزين الأول والثاني، وكانت الصدارة من نصيب «تماسيك القابضة الخاصة المحدودة»، التي أجرت العام الماضي 125 صفقة. واستأثرت «تماسيك» وحدها بنسبة 27.9% من إجمالي صفقات العام الماضي. وجاء صندوق «جي أي سي الخاص المحدود» في المركز الثاني بعدد 117 صفقة بنسبة 26.1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز