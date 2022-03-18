الأسهم تواصل مكاسبها القوية بدعم شراء أجنبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية أمس، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين منذ الإعلان عن طرح «ديوا» في سوق دبي المالي، في وقت واصل المستثمرون الأجانب اقتناص الفرص وضخوا قرابة 500 مليون درهم.

وصعد سوق دبي 1.1% عند مستوى 3409.84 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.18% إلى مستوى 9608.27 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.07 مليار درهم، منها 1.74 مليار بأبوظبي، و335.5 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 424.58 مليون سهم، موزعة بواقع 267.4 مليوناً في أبوظبي و157.18 مليوناً في دبي عبر تنفيذ 15987 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.3% مع نمو «دبي الإسلامي» 2.56% و«الإمارات دبي الوطني» 0.34%، وصعد قطاع العقار 1.13% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.13% و«إعمار للتطوير» 2.94% و«الاتحاد العقارية» 0.39% فيما انخفض «ديار» 1.59%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.3% مع نمو «سوق دبي المالي» 3.12% و«دبي للاستثمار» 0.42% و«شعاع كابيتال» 2.01%، وزاد قطاع النقل 0.8% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 1.19% و«أرامكس» 0.53% بينما انخفض «الخليج للملاحة» 4.94%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 108.5 ملايين درهم تلاه «سوق دبي المالي» 47.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 40.7 مليوناً. وحقق «سوق دبي المالي» أكبر ارتفاع بنسبة 3.12%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.63%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 54.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار. وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «ألفا ظبي» 1.03% و«ملتيبلاي» 0.63%، بينما انخفض «العالمية القابضة» 0.32% و«العالمية القابضة» 0.63% فيما استقر «إشراق».

وأغلق «اتصالات» مستقراً بينما تراجع «الياه سات» 0.35%. وعلى صعيد البنوك انخفض «أبوظبي الأول» 0.73% و«أبوظبي الإسلامي» 0.11%، بينما ارتفع «أبوظبي التجاري» 3.09%. وفي قطاع الطاقة، تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«أدنوك للحفر» 0.81% بينما ارتفع «دانة غاز» 0.88%.

وهيمن «الدار العقارية» على النشاط مستقطباً 424.85 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 321 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 279.24 مليون درهم. وحقق «التجاري الدولي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.92%، فيما كان «العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً 7.46%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 222.7 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 163.6 مليون درهم، منها 47.34 مليوناً في دبي، و116.32 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 163.6 مليون درهم منها 47.34 مليوناً في دبي، و116.3 مليوناً بأبوظبي.

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