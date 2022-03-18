عمومية «دبي التجاري» تقر توزيع 25.8 % أرباحاً عن 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي التجاري موافقة الجمعية العمومية على القرارات العادية والخاصة خلال الاجتماع الذي عقد في إكسبو 2020 دبي.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع على توزيع 25.88 % أرباحاً نقدية عن 2021 بما يعادل 50% من صافي الربح، كما تم استعراض النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وتمت الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الإجمالية الحالية 3 مليارات دولار.

و«دبي التجاري» أول بنك ينظم اجتماع جمعيته العمومية السنوي في إكسبو، ما يبرز التزام البنك بدعم الدولة ومبادراتها، فضلاً عن الاحتفال بنجاح إكسبو وإتاحة الفرصة لمساهمينا لاستكشاف أجنحة إكسبو والعروض المقامة فيه. ولدعم إكسبو، منح البنك موظفيه نصف يوم عطلة وتذاكر مجانية لتحفيزهم لزيارة المعرض للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المقامة فيه.

وقال حميد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: كان عام 2021 مليئاً بالتحديات والمتغيرات التي تطلبت الابتكار والبراعة وفوق كل شيء القيادة الملهمة. ولا يسعنا إلا أن نفخر للغاية بالطريقة التي تمت بها إدارة الأزمة التي نتجت عن الجائحة، بما يضمن مستقبلاً واعداً للدولة. كما عززت الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو والتي تعد الدورة الأفضل في تاريخ الحدث الدولي على الإطلاق، سمعة الإمارات وجدارتها في استضافة كبرى الفعاليات وأهمها بمستويات تفوق المعايير العالمية. فبمشاركة 192 دولة، نجح إكسبو 2020 دبي في حشد الطاقات الإيجابية في العالم أجمع لمواجهة التحديات التي فرضتها أكبر وأقوى جائحة صحية.

وأضاف: رغم التحديات الاقتصادية، يسعدني أن أعلن أن 2021 كان عاماً آخر من التميز في بنك دبي التجاري، حيث حقق البنك أرباحاً صافية مقدارها 1.45 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي الأصول 114 مليار درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الإقراض والذي ارتفع بدوره بنسبة 17.3% بالمقارنة بـ 2020. وبلغت ودائع العملاء 82,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18,6%، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4.7% إلى 13.6 مليار درهم.

وضع جيد

واختتم بالقول: مع ظهور بوادر خروج العالم من الجائحة، يحافظ البنك على وضعه الجيد استعداداً لمزيد من النمو والنجاح في المستقبل. وسوف نستمر في خلق تجربة مصرفية عالية الجودة مع أداء مالي رائد بما يزيد من حقوق المساهمين، كما أنني على ثقة من أنه من خلال الجهود والتعاون بين لجان مجلس الإدارة وفريق الإدارة والموظفين، سنواصل تخطي أهدافنا ونأخذ البنك إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.

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