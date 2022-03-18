«كْيُو للعقارات» تطلق مشروع «ريم هلز» بتكلفة 8 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت شركة «كْيُو للعقارات»، أمس المرحلة الأولى من مشروعها السكني «ريم هلز» في جزيرة الريم بأبوظبي وبتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم، وذلك في إطار رؤيتها بمواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة وتعزيز نموه.

ويتضمن المشروع فللاً فاخرة إضافة إلى تلة معمارية تطل على المنظر الطبيعي الجميل والمساحات الخضراء الشاسعة، وإطلالات على الواجهة البحرية وشاطئ البحر مع وجود شاطئ خاص.

وقال عبد الله محمد بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة «كْيُو القابضة»، للأعمال والاستثمار والمالكة لـ«كْيُو للعقارات»: يُعَد «ريم هلز» مشروعاً عقارياً بارزاً يتماشى مع جهود شركة «كْيُو القابضة» في أن تكون أبوظبي مركزاً عالمياً في مجال الاستثمار العقاري وبما يمّكن الشركات والمستثمرين في هذا القطاع المهم من بناء علاقات شراكة محلية ودولية. وأضاف: في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تعمل شركة «كْيُو القابضة» على صياغة مستقبل الاستثمار لتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك من خلال التركيز على التميز وتنويع الاستثمارات وتوفير كافة الخيارات للمستثمرين.

وقال ماجد عوده، الرئيس التنفيذي شركة «كْيُو القابضة»: سيتضمن مشروع «ريم هلز» إنجازات هندسية بارزة، مثل التلة المعمارية المميزة، ويوفر مجموعة من الفلل الفاخرة تُعَد الأكبر مساحةً، داخلياً وخارجياً، على مستوى الدولة بتصميمات معمارية عصرية لتكون كل مجموعة منها مجتمعاً مغلقاً ببوابات خاصة (كومباوند).

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