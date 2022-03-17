«لازوردي» تحقق نموًا في إيراداتها التشغيلية بنسبة 45.5%

المصدر: الرياض- البيان

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نجحت شركة لازوردي للمجوهرات، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ في تنمية أعمالها خلال العام 2021م وتحقيقها أرباحًا صافية وصلت إلى 22 مليون ريال.

ومع تحقيقها نتائج مالية إيجابية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021م، بقيمة إجمالية تبلغ 14.375.000 ريال، سيتم توزيعها على 57.5 مليون سهم، بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد.

النمو الكبير الذي حققته الشركة خلال العام المنصرم؛ يأتي تأكيدًا لنجاح مبادراتها التحوّلية التجارية والاستراتيجية التي قامت بها من خلال التحول لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهوامش ربح أعلى، وتعزيز التجارة الالكترونية، وفتح متاجر جديدة، والتي ساهمت في استمرار النمو المرتفع الذي حققته منذ بداية العام، حيث تمكنت الشركة خلال اثنتا عشر شهرًا من تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 505.3 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 45.5%، مما ساهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 81.5 مليون ريال، مع تحقيق تدفق نقدي إيجابي من العمليات بلغ 78.1 مليون ريال.

وقد ساهمت علامتا «مس أل» و«لازوردي إنستايل» اللتان أطلقتهما الشركة مؤخرًا وحققتا أداءً جيّداً جداً، برفع إيرادات الشركة، بعد تحقيقهما إيرادات بلغت قيمتها 106.3 ملايين ريال سعودي خلال العام بالكامل، ما يمثل 21% من الإيرادات التشغيلية للشركة، مما يدل على قدرة الشركة على توليد مصادر دخل جديدة من العلامات التجارية الجديدة ذات العروض المختلفة.

أما التجارة الالكترونية سريعة النمو والتي تم إطلاقها منذ مارس 2020م، فقد حققت بدورها إيرادات وصلت إلى 24.3 مليون ريال، وتمثّل هذه القيمة حصةً واعدةً تساوي 4.8% من الإيرادات التشغيلية للمجموعة و 10.8% من إيرادات قنوات البيع بالتجزئة.

إيرادات التجزئة

ونتيجة لرفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، حققت إيرادات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي ارتفاعًا بلغت نسبته 20.9% مقارنةً بالعام السابق بفضل نمو الإيرادات في المتاجر الحالية، وافتتاح متاجر جديدة، والانطلاقة الناجحة لمنتجات العلامات التجارية «مس أل» و«لازوردي إنستايل»، والنمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية الجديدة لشركة لازوردي.

كما ارتفعت إيرادات قنوات البيع بالجملة بنسبة 60% مقارنةً بالعام 2020، وتحقق الارتفاع أيضاً بفضل الانطلاقة الناجحة للازوردي إنستايل لبيع المجوهرات العصرية وبأسعار معقولة بالقطعة في أسواق الذهب التقليدية.

وفي جمهورية مصر العربية، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة بشكل كبير بنسبة 38.9٪ مقارنة بالعام 2020، كما نمت عائدات عمليات البيع بالجملة بنسبة 64.1٪، مع استمرار ارتفاع الطلب على مجوهرات الذهب من لازوردي في مصر تحت التأثير الإيجابي للحملات الإعلانية، ونمو الإيرادات في المحلات، وافتتاح منافذ بيع جديدة، التي تزامنت مع تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

حصة الأعمال

وقال سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، «أن الشركة واصلت بنجاح خطة التحول التي تنتهجها بوتيرة قوية انعكست على النتائج منذ الربع الأول، مؤكدًا أن شركة»لازوردي«خرجت من أزمة كوفيد-19 في وضع أقوى بكثير مما كانت عليه قبل تلك الأزمة التي ساهمت في تسريع عملية تحوّل الشركة لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهوامش ربح أعلى ورأس مال عامل أقل، كذلك تم إطلاق منصة التجارة الإلكترونية التي سرعان ما حققت نسبةً واعدةً من حصة الأعمال وساهمت في تحقيق نمو الشركة، مبينًا أنّ التجارة الإلكترونية لا تحقق إيرادات جديدة إضافية فحسب، بل ترفع أيضًا من أداء مبيعات المعارض مع تطوير استراتيجيات فعالة لدمج أداء القنوات البيعية».

وتوقع الأستاذ شدياق نموًا واعدًا للشركة مع استمرار تنفيذ المبادرات التحولية التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، حيث تم إعادة توجيه نموذج الشركة نحو بيع المجوهرات بالقطعة، وتقديم المجوهرات المواكبة للموضة ذات الأسعار المعقولة بهامش ربح أعلى، والعمل برأسمال عامل أقل. وتوقع أن تسهم عملية زيادة رأس المال التي تمت مؤخرًا في تدعيم بنية رأس مال الشركة وتسريع نموّها في الفترة الممتدة من عام 2022 إلى عام 2024 وذلك بتوفير الأموال اللازمة للتوسع وخفض التكاليف التمويلية والتي انخفضت بالفعل بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي.

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