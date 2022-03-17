«هونر» تطلق متجرها الإلكتروني التاسع عالمياً في الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مستر جاو الرئيس التنفيذي لشركة «هونر» Honor في الشرق الأوسط وأفريقيا إن الشركة الصينية تنوي تعزيز نموها في الإمارات من خلال إطلاق منتجات جديدة كل شهر في أسواق الدولة تشمل الهواتف الذكية والحواسيب وأجهزة التابلت والسماعات والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة المتصلة، مؤكداً أن الشركة التي انفصلت عن عملاق التقنية الصيني هواوي مؤخراً، عازمة على أن تكون أحد أكبر ثلاثة لاعبين في سوق الهواتف بالإمارات بحلول نهاية العام الحالي.

جاء ذلك على هامش إطلاق الشركة سلسلة هواتف «هونر X» وهي أول هواتف في الإمارات لعام 2022 وتشمل ثلاثة هواتف ذكية هي «X7» و«X8» و«X9»، بالإضافة إلى إطلاق أول متجر إلكتروني لشركة «هونر» في الإمارات ـ وهو التاسع للشركة عالمياً ـ يهدف إلى مواكبة تحول أنماط الشراء لدى المستهلكين واتجاههم نحو التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وبهدف جعل منتجات «هونر» في متناول المزيد من العملاء وستتوفر منتجات المتجر من الآن فصاعداً لتضم مختلف فئات المنتجات، بدءاً من الهواتف الذكية إلى الحواسيب المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات.

وأضاف جاو خلال الحفل الذي أقيم أمس بدبي: «كانت هونر في السابق تستهدف المستهلكين الشباب ولكن مع هونر الحديد تأمل هونر أن نصبح علامة عالمية من خلال تطوير هواتف فاخرة في أول هاتف فوتبول من هونر سيتم إطلاقه منتصف العام في الشرق الأوسط.

وفي حديثه عن متجر»«هونر» الإلكتروني، قال زاك لي الرئيس التنفيذي لشركة هونر في دول مجلس التعاون الخليجي: «أصبح يفضل المزيد والمزيد من العملاء الآن شراء أجهزتهم الإلكترونية عبر الإنترنت، وأطلقنا لمواكبة الاتجاه المتغير، متجرنا الخاص عبر الإنترنت، والمصمم خصيصاً لتلبية احتياجات المشترين عبر الإنترنت».

وسيدعم متجر هونر الإلكتروني الذي يوفر خيارات الدفع عبر الإنترنت، وكذلك الدفع النقدي عند التسليم كخيار للشراء. وسيحصل العملاء على ضمان لمدة سنة واحدة على المنتجات المدرجة في المتجر ولديهم خيار الإرجاع خلال 7 أيام مجاناً. إضافةً إلى ذلك، ستوفر هونر أيضاً الدعم عبر الدردشة المباشرة ومركز اتصال دعم عملاء المتوفر طوال الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساءً.

وحول ما يميز شركة هونر عن باقي الشركات الصينية المصنعة للهواتف قال لي: "هونر تختلف عن باقي العلامات الصينية من خلال اهتمامنا وتركيزنا الكبير على البحوث والتطوير، حيث يعمل لدينا 11000 موظف أكثر من نصفهم يعملون في 8 مراكز للبحوث والتطوير في دول رئيسية حول العالم من ضمنها اليابان وفرنسا. كما وصلت استثماراتنا إلى 8% من عوائدها العام الماضي بالمقارنة مع 3%؜ في باقي الشركات.

ويتميز هاتف HONOR X8 بقدرات الذاكرة المتطورة، وهو مجهز بتقنية توسيع الذاكرة الذكية HONOR RAM Turbo التي تغطي جزءاً صغيراً من ذاكرة القراءة فقط (ROM) ضمن ذاكرة الوصول العشوائي، مما يعزز الكفاءة ويسمح للمستخدمين بالاستمتاع بسرعات أعلى وتجربة مستخدم محسّنة وتحميل التطبيقات والمحتوى بسرعة وسلاسة. وتعد تقنية HONOR RAM Turbo مثالية للمستخدمين الذين يرغبون بسرعات أعلى عند تحميل التطبيقات والمحتوى، حيث تعمل على توسيع ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق ضغط تطبيقات الخلفية، مما يمكّن هاتف HONOR X8 من فتح حوالي 20 تطبيقاً في وقت واحد مقارنةً بمنافسيه من الهواتف التي تفتح 12 تطبيقاً فقط في وقت واحد دون المساومة على الأداء. وتمنع هذه التقنية توقف العمليات التي تتم في الخلفية عندما يبدل المستخدمون بين التطبيقات، مما يضمن تمكّن المستخدمين من إجراء مكالمة أو كتابة رسالة أثناء اللعب أو مشاهدة فيلم. وتظل التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية وتنتظر المستخدم للمتابعة من حيث توقف بالضبط.

يعتبر هاتف HONOR X8 الذكي جهازاً مذهلاً مدعماً بمنصة Qualcomm Snapdragon 680 للهواتف المحمولة، وهي معالج متطور بحجم 6 نانومتر، مصمم لتقديم الأداء الفائق مع الحفاظ على طاقة الهاتف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز